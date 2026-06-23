/Alappuzh News: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടി

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് വാടകവീട്ടിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ റെയ്ഡിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയാതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹരിപ്പാട് പോലീസ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പള്ളിപ്പാട് രവീന്ദ്രന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടികൂടിയത്.
വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ താമസക്കാരനായിരുന്ന കായംകുളം സ്വദേശി നിതീഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തായ പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി ജസ്റ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച പൊതിയാണ് ഇതെന്നാണ്. വായുകടക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ച് ഭദ്രമായി ചുറ്റിയ 5 വലിയ പൊതികളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
പിടിച്ചെടുത്ത 44 കിലോ തിമിംഗല ഛർദ്ദിയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടികളുടെ വിലയാണ്. പിടിച്ചെടുത്ത പദാർത്ഥം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ തുടർ നടപടികൾക്കായി വനംവകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കുമുള്ള തിമിംഗല ഛർദ്ദിയാണോയെന്ന് ലാബ് പരിശോധനഹ്യിലൂടെ മാത്രമേ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.
തിമിംഗല ഛർദ്ദി പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് നിതീഷും ജസ്റ്റിനും ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിയായ നിതീഷ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയനായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാൻ വേട്ട നടത്തിയത് ഹരിപ്പാട് എസ്എച്ച്ഒ വി. ഷിബു, എസ്ഐ നൗഷാദ്, ഷാഡോ പൊലീസ്, ഡാൻസാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ സംഘമാണ്.
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