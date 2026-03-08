English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Alappyzha Crime News: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

ആദ്യം ഭർത്താവിനേയും മക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഗ്രൂപ്പിൽ യുവതിയുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു പിന്നെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയും പ്രചരിപ്പിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 8, 2026, 04:23 PM IST
  • യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് കാസർഗോഡ് പിടിയിൽ \
  • യുവതി യുവാവുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ പകയിലാണ് യുവാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്

  1. Suicide Death: മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള സാമ്പാർ വിളമ്പി; കുടുംബ കലഹത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി ജീവനൊടുക്കി

Alappyzha Crime News: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് കാസർഗോഡ് പിടിയിൽ. യുവതി യുവാവുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ പകയിലാണ് യുവാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സഹപാഠികൾക്ക് നേരെ ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് ആക്രമണം; ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് സ്വദേശിയായ കെപി മനീഷ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ആദ്യം ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനേയും മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്.  ശേഷം യുവതിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുകയും അതിൽ അശ്ലീല വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഈ യുവതിയെ ശാലിന ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി നേരത്തെയും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്ത കുത്തിയതോട് സിഐയുടെ സംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 

 

