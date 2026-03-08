Alappyzha Crime News: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: യുവതിയുടെ അശ്ലീലദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് കാസർഗോഡ് പിടിയിൽ. യുവതി യുവാവുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചതിന്റെ പകയിലാണ് യുവാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് സ്വദേശിയായ കെപി മനീഷ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ആദ്യം ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനേയും മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ശേഷം യുവതിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുകയും അതിൽ അശ്ലീല വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ യുവതിയെ ശാലിന ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതി നേരത്തെയും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്ത കുത്തിയതോട് സിഐയുടെ സംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
