തമിഴ്നാട്ടിൽ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. 4023 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. 5.73 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ, നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് എന്നിവരും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.
വിജയിയുടെ കന്നി അങ്കമാണിത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ വിജയ്ക്കും ടിവികെയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിനും ടിവികെ പാർട്ടിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാണ്. ഡി.എം.കെ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ.-ബി.ജെ.പി. സഖ്യം തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ടിവികെയുടെ വരവ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിജയ് പെരമ്പൂരിലും തിരുച്ചി ഈസ്റ്റിലുമാണ് കന്നി അംഗത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എംകെ സ്റ്റാലിൻ തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും ജയം തേടി കൊളത്തൂരിൽ മത്സരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുവർക്കും ഇന്ന് ജ്യോതിഷപരമായി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം...
എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ
മീനം രാശിയിൽ ജനിച്ച എംകെ സ്റ്റാലിന് നിലവിലെ ഗ്രഹനില അനുകൂലമാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരുമെന്ന് ജാതകം പറയുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന് സഹായിക്കും. സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിക്കണം.
ഭരണം നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ഡിഎംകെയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. ഭരണം പിടിക്കാൻ മറ്റ് കക്ഷികളുടെ കൂടി പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമായി വന്നേക്കും.
വിജയ്
കർക്കിടകം രാശിക്കാരനാണ് വിജയ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം വിജയ് നേരിടുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. നടനായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വലിയ ജനപ്രീതിയും ആരാധകവൃന്ദവുമുള്ളയാളാണ് വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. യുവാക്കളുടെയും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും വോട്ടുകൾ വിജയ്ക്ക് ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം.
അതേസമയം വിജയയുടെ ടിവികെ പാർട്ടിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ ആവശ്യമായ 'ലഗ്ന ബലം' കുറവാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ് ഒരു 'കിംഗ് മേക്കർ' ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്താൻ 2031വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ജ്യോതിഷ പ്രവചനം.
