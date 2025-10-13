English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirgrahi Yoga In Tulam On Diwali 2025: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ വർഷം ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ബുധൻ, ചൊവ്വ, സൂര്യൻ എന്നിവ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും.  ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:21 PM IST
  • വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ഒക്ടോബർ 20 നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്
  • ഈ ദിവസം ത്രിഗ്രഹി യോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്

Trigrahi Yoga On Diwali: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്

Tirgrahi Yoga In Tulam On Diwali 2025: വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ഒക്ടോബർ 20 നാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം ത്രിഗ്രഹി യോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ, ബിസിനസ്സിന്റെ ദാതാവായ ബുധൻ, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപൻ ചൊവ്വ എന്നിവരുടെ സംയോജനമാണ് ഈ ത്രിഗ്രഹി യോഗം.  

Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!

ഈ സംയോജനം തുലാം രാശിയിലാണ് നടക്കുന്നത്.  ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.  ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കും.  നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഈ സമയം യോഗമുണ്ടാകും. ചില നല്ല വാർത്തകളും ലഭിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

തുലാം (Libra):  ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്നത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ബഹുമാനവും ആദരവും നേടാൻ സഹായിക്കും, കഠിനാധ്വാനവും കഴിവുകളും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിലമതിക്കപ്പെടും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ഈ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കും, ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും. 

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻകാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാർധക്യ പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു!

മകരം (Capricorn): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം മകരം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കരിയർ പുരോഗതി, സർക്കാർ ജോലികൾക്കോ ​​മത്സര പരീക്ഷകൾക്കോ ​​തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം, പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് ആക്കം കൂടും. 

ധനു (Sagittarius):  ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ വരുമാന-ലാഭ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ബിസിനസുകാർക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പുതിയ ഇടപാടോ പങ്കാളിത്ത ഓഫറോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ ഊഹക്കച്ചവടവും ലോട്ടറി അവസരങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം.

Also Read: ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ കരിമൂർഖന് വെള്ളം നൽകുന്ന യുവാവ്, ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറൽ!

എന്താണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം? (What is Trigrahi Yoga?)

മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒരേ സമയം സംക്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.

എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്? (How Trigrahi Yoga Form)

ഈ വർഷം ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ബുധൻ, ചൊവ്വ, സൂര്യൻ എന്നിവ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Trigrahi YogaDiwali 2025Deepavali 2025Surya Budh Mangal YutiSurya Budh Mangal Yuti In Thulam

