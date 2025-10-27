English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Shani Budh Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും വൻ പുരോഗതി!

Shani Budh Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും വൻ പുരോഗതി!

Navapanchama Rajayogam: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ബുധനും ശനിയും ചേർന്ന് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ പല രാശിക്കാർക്കും ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:41 PM IST
  • ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംക്രമിച്ച് ശുഭ യോഗങ്ങളും രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്‌
  • ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും

Read Also

  1. Numerology: ഈ തീയതികളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മഹാ ഭാഗ്യശാലികൾ!

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
12
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം
Shani Budh Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും വൻ പുരോഗതി!

Navapanchama Rajayogam 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംക്രമിച്ച് ശുഭ യോഗങ്ങളും രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്‌. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.കർമ്മദാതാവായ ശനിയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനും സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെട്ടു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഒക്ടോബർ 26 ഞായറാഴ്ച, ബുധനും ശനിയും പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രിയിലെത്തുകയും അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

മകരം (Capricorn):  നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി. പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം. 

Also Read: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

മിഥുനം (Gemini):  നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് വളരും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ഒരു കാറോ വീടോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. 

കുംഭം (Aquarius):  നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ആത്മവിശ്വാസം, വിജയം, ധൈര്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കും, ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയോ ജോലിയോ നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Navapanchama RajayogaShani Budh GocharAstrologyShani GocharBudh Gochar

Trending News