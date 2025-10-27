Shani Budh Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും ബിസിനസിലും വൻ പുരോഗതി!

Navapanchama Rajayogam 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംക്രമിച്ച് ശുഭ യോഗങ്ങളും രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.കർമ്മദാതാവായ ശനിയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനും സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ 26 ഞായറാഴ്ച, ബുധനും ശനിയും പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രിയിലെത്തുകയും അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി. പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് വളരും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ഒരു കാറോ വീടോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ആത്മവിശ്വാസം, വിജയം, ധൈര്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കും, ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയോ ജോലിയോ നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
