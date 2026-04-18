  • Akshaya Tritiya 2026: സ്വർണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല! അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ഈ വെള്ളി വസ്തുക്കളും വാങ്ങാം, ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും...

Akshaya Tritiya 2026: സ്വർണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല! അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ഈ വെള്ളി വസ്തുക്കളും വാങ്ങാം, ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും...

സ്വർണം പോലെ തന്നെ വെള്ളിക്കും അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ പ്രധാന്യമുണ്ട്. ഈ ദിവസം വെള്ളി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമായി കണക്കാക്കുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:05 PM IST
  • ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വെള്ളി ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നു.
  • വീട്ടിലും ശാന്തിയുണ്ടാകും. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം സ്വർണ്ണത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം വെള്ളിക്കുമുണ്ട്.

Akshaya Tritiya 2026: സ്വർണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല! അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ഈ വെള്ളി വസ്തുക്കളും വാങ്ങാം, ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും...

നാളെ, ഏപ്രിൽ 19ന് അക്ഷയതൃതീയയാണ്. ഈ ദിവസം ഷോപ്പിം​ഗ് നടത്തുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അക്ഷയ എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ശുഭകരമായ പ്രവർത്തി ​ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറയാൻ ആളുകൾ ഈ ദിവസം സ്വർണ്ണം, വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു.

കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളി വസ്തുക്കളും ഈ ദിവസം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വെള്ളി ഒരുപോലെ പവിത്രവും ശുഭകരവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വെള്ളി ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നു. വീട്ടിലും ശാന്തിയുണ്ടാകും. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം സ്വർണ്ണത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം വെള്ളിക്കുമുണ്ട്. 

അക്ഷയ തൃതീയയിൽ വാങ്ങേണ്ട വെള്ളി വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ?

1. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണത്തിന് പകരം ഒരു വെള്ളി നാണയം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ​ഗണപതിയുടെയും ചിത്രം പതിച്ച വെള്ളി നാണയങ്ങൾ സമ്പത്തും ഭാ​ഗ്യവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

2. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം വെള്ളി വിളക്ക് വാങ്ങി ദീപം തെളിയിക്കുന്നതും ശുഭകരമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നീക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

3. ഗ്ലാസുകൾ, പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വെള്ളി പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും നല്ലതാണ. കാരണം അവ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്.

4. സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് പകരം വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

