English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Aluva Manappuram Maha Shivratri: ആലുവ മണപ്പുറം ഭക്തി സാ​ഗരം; 110 ബലിത്തറകൾ, ഭക്തർക്ക് മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, സുരക്ഷയ്ക്ക് 1500 പോലീസുകാർ

Aluva Manappuram Maha Shivratri: ആലുവ മണപ്പുറം ഭക്തി സാ​ഗരം; 110 ബലിത്തറകൾ, ഭക്തർക്ക് മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, സുരക്ഷയ്ക്ക് 1500 പോലീസുകാർ

​മഹാശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 110 ബലിത്തറകൾ, 3 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നിവ ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1500 പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:56 AM IST
  • ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
  • ദേവസ്വം ബോർഡ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെയും നഗരസഭ ഒരു കോടി രൂപയുടെയും അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. Mahashivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; തിയതി, സമയം, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, പൂജാവിധികൾ എന്നിവ അറിയാം വിശദമായി

Trending Photos

Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ
6
Maha Shivratri 2026
Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
6
Maha Shivratri 2026
Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
11
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
Aluva Manappuram Maha Shivratri: ആലുവ മണപ്പുറം ഭക്തി സാ​ഗരം; 110 ബലിത്തറകൾ, ഭക്തർക്ക് മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, സുരക്ഷയ്ക്ക് 1500 പോലീസുകാർ

കൊച്ചി: ഇന്ന് മഹാശിവരാത്രി ദിവസമാണ്. ആലുവ മണപ്പുറത്തേക്ക് പിതൃതർപ്പണത്തിനായി ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് എത്തുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നാളെ, തിങ്കഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ ബലിതർപ്പണം നടത്താനാകും. ഇതിനായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച കുംഭമാസത്തിലെ അമാവാസി ആയതിനാൽ അന്ന് വാവുബലിയും നടത്താനാകും.

Add Zee News as a Preferred Source

ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും

ബലിതർപ്പണത്തിനായി 110 ബലിത്തറകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 1500 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നഗരത്തിലും മണപ്പുറത്തുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!

ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും പാർക്കിംഗും

ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച പകൽ 2 മണി വരെ ആലുവ ടൗണിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ അധിക സർവീസുകളും രാത്രി വൈകിയും ട്രെയിൻ യാത്രയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആലുവ ടൗണിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി ടൗണിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ വൺവേ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെയും നഗരസഭ ഒരു കോടി രൂപയുടെയും അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിയുന്ന ഭക്തർക്കായി അന്നദാനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപയാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Aluva manappuramMaha Shivratri 2026ശിവരാത്രിആലുവ മണപ്പുറം

Trending News