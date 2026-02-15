കൊച്ചി: ഇന്ന് മഹാശിവരാത്രി ദിവസമാണ്. ആലുവ മണപ്പുറത്തേക്ക് പിതൃതർപ്പണത്തിനായി ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് എത്തുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നാളെ, തിങ്കഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ ബലിതർപ്പണം നടത്താനാകും. ഇതിനായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച കുംഭമാസത്തിലെ അമാവാസി ആയതിനാൽ അന്ന് വാവുബലിയും നടത്താനാകും.
ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും
ബലിതർപ്പണത്തിനായി 110 ബലിത്തറകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 1500 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നഗരത്തിലും മണപ്പുറത്തുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും പാർക്കിംഗും
ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച പകൽ 2 മണി വരെ ആലുവ ടൗണിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ അധിക സർവീസുകളും രാത്രി വൈകിയും ട്രെയിൻ യാത്രയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആലുവ ടൗണിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടൗണിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ വൺവേ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെയും നഗരസഭ ഒരു കോടി രൂപയുടെയും അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിയുന്ന ഭക്തർക്കായി അന്നദാനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപയാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.