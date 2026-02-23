Attukal Pongala 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Attukal Pongala: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. വൈകുന്നേരം ദേവിയെ കപ്പ് കെട്ടി കുടിയിരുത്തും. കുത്തിയോട്ട വ്രതത്തിന്റെ ആരംഭം ബുധനാഴ്ച മുതൽ നടക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 02:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. വൈകുന്നേരം ദേവിയെ കപ്പ് കെട്ടി കുടിയിരുത്തും. കുത്തിയോട്ട വ്രതത്തിന്റെ ആരംഭം ബുധനാഴ്ച മുതൽ നടക്കും.

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നടക്കുന്നത് മാർച്ച് 3 നാണ്. പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാപരിപാടി ഇന്ന് മോഹൻലാൽ നിർവഹിക്കും.  ഒപ്പം ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ അംബാ പുരസ്ക്കാരം മോഹൻലാലിന് സമ്മാനിക്കും. നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസിന്റെ പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും.

പൊങ്കാലയ്ക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്‌ടറേറ്റ് നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലും ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ, താൽക്കാലിക വാണിജ്യ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടറേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ശ്രീകല ആർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ ലൈസൻസുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ വഴി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ നടത്താവൂവെന്നും. കമാനങ്ങൾ, ആർച്ച്, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൂപന്തൽ മുതലായവ വൈദ്യുത ലൈനുകൾ, ട്രാൻസ്‌ഫോമറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതമായി അകലം പാലിച്ചു വേണമെന്നും.  ദീപാലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ യോജിപ്പിക്കാൻ പാടുളളൂവെന്നും. ജനറേറ്റർ, ട്രാൻസ്‌ഫോമർ എന്നീവയുടെ  സമീപത്ത് ചപ്പുചവറുകൾ കത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും. വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളിൽ താത്ക്കാലിക ലൈറ്റിങ്ങിനായോ മറ്റുകാര്യങ്ങൾക്കോ കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും. വയറിങ്ങും വൈദ്യുത ലൈറ്റുകളും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണവും ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാത്ത വിധത്തിൽ വേണം സ്ഥാപിക്കാനെന്നുമുല്ല നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

