Attukal Pongala 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: പൊങ്കാല മൺകലത്തിൽ തന്നെയിടണം... കാരണം അറിയാം

Attukal Pongala 2026: സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 23 ന് ആരംഭിച്ച ഉത്സവം മാർച്ച് 4 ന് അവസാനിക്കും.
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നാളെ അതായത് മാർച്ച് 3 ന് ആണ്. പത്തു ദിവസമായിട്ടുള്ള ഉത്സവത്തിന്റെ ഒൻപതാം നാളിലാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. ഇത്തവണയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കാൻ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എത്തും. രാവിലെ 09:15 ന് ശുദ്ധ പുണ്യാഹത്തോടെ പൊങ്കാല ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും. 09:45 ന് അടുപ്പുവെട്ട് തുടർന്ന് പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്നതോടെ ഭക്തരുടെ അടുപ്പുകളായിലും തീ പടരും. 02:15 നാണ് പൊങ്കാല നിവേദിക്കുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് മനസിലാക്കേണ്ട കാര്യം പൊങ്കാല ഭക്തർ അർപ്പിക്കേണ്ടത് മൺകലത്തിൽ ആണെന്നതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനു പിന്നിലും ഒരു ഐതീഹ്യമുണ്ട്. അതായത് മൺകലവും അരിയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒപ്പം ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം എന്നിവ കൂടി ചേരുന്നതോടെ പൊങ്കാല സമർപ്പണം പൂർണമാകും. പൊങ്കാല ചിരട്ട തവിയോ കൊതുമ്പോ കൊണ്ടാണ് ഇളക്കുന്നത്. പൊങ്കാല തിളച്ചു തൂവുന്നത് വരാനുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ മുന്നോടിയാണ്. അതിൽ ഏത് വശത്തേക്ക് തൂകും എന്നതും പ്രധാനമാണ്. പൊതുവെ കിഴക്കോട്ടു തൂവുന്നതാണ് ഉത്തമം.
പൊങ്കാലയ്ക്കൊപ്പം ദേവിയുടെ ഇഷ്ട നിവേദ്യമായ മണ്ടപ്പുറ്റ്, തെരളി എന്നിവയും സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. തെരളി കാര്യസിദ്ധിക്കും മണ്ടപ്പുറ്റ് ശിരോരോഗം മാറുന്നതിനുമാണ് ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ ആത്മസമർപ്പണമാണ് നാളത്തെ പൊങ്കാലയിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പൊങ്കാലയിട്ട് മടങ്ങുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത വർഷവും വരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉള്ളത്.
