  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Attukal Pongala 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, തലസ്ഥാനം ഭക്തിസാന്ദ്രം; ന​ഗരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം

Attukal Pongala 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, തലസ്ഥാനം ഭക്തിസാന്ദ്രം; ന​ഗരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം

Attukal Pongala 2026 Date Puja Timings: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനായി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ എത്തും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:07 PM IST
  • ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്
  • പൊങ്കാല ആഘോഷങ്ങൾ രാവിലെ 9.15ന് ആരംഭിക്കും

Attukal Pongala 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, തലസ്ഥാനം ഭക്തിസാന്ദ്രം; ന​ഗരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി തലസ്ഥാനം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നാളെ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ച മുതൽ ന​ഗരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാളെ കൂടുതൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനായി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും. നാളെ രാവിലെ 9.15ന് പൊങ്കാല ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ആറ്റുകാൽ ദേവിക്ക് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും.

ALSO READ: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: പൊങ്കാല മൺകലത്തിൽ തന്നെയിടണം... കാരണം അറിയാം

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ച് വേണം പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാനെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തർ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിർജലീകരണം തടയാനായി ദാഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കണം. ക്ഷീണം, തലകറക്കം, തലവേദന, ശ്വാസതടസം എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ തണലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്രയും വേ​ഗം മാറുകയും വൈദ്യസഹായം തേടുകയും വേണം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

