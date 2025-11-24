English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Budh Shani Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗം ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഉദിക്കും ഒപ്പം വൻ പുരോഗതിയും

Grah Gochar 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുധനും ന്യായാധിപതി ശനിയും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ സംഗമം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:17 PM IST
  • ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ ശനിയും ബുധനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു അപൂർവ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും
  • ശനിയും ബുധനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം മീന രാശിയിൽ സംഭവിക്കും

Budh Shani Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗം ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഉദിക്കും ഒപ്പം വൻ പുരോഗതിയും

Budh Shani Yuti 2026: വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ ശനിയും ബുധനും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു അപൂർവ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ശനിയും ബുധനും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം മീന രാശിയിൽ സംഭവിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുദ്ധി, യുക്തി, സംസാരം, ബിസിനസ്സ് ആശയവിനിമയം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് ബുധനെ കണക്കാക്കുന്നത്.

Also Read: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

മറുവശത്ത് ശനി ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലങ്ങൾ നൽകും. തൽഫലമായി ബുധനും ശനിയും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.  അതിലൂടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. സ്വത്തും പുതിയ ജോലിയും നേടാൻ കഴിയും. കുടുങ്ങിയ പണം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

മീനം (Pisces): ശനി-ബുധ സംയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സംയോഗം ലഗ്നത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയോ ബിസിനസ്സോ ലാഭം നൽകും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാകും. ഇണയ്ക്ക് പുരോഗതി. 

Also Read: 49 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ശക്തമായ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

മകരം (Capricorn): ശനി-ബുധ സംയോജനം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സംയോജനം ഈ രാശിയിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും, വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാം, ബിസിനസ്സിലെ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ലാഭം നൽകും. ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശുഭ സൂചനയുണ്ട്.

ഇടവം (Taurus): ബുധ-ശനി അപൂർവ സംയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും, ലാഭം ഇരട്ടിയാകും. കടത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

