  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Navapanchama Yoga: വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; മാർച്ച് 5 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ചാകര

Navapanchama Yoga: വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; മാർച്ച് 5 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ചാകര

Surya Guru Yuti: മാർച്ച് 5 ന് സൂര്യനും വ്യാഴവും നവപഞ്ചമ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:05 AM IST
  • അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നവപഞ്ചമയോഗം
  • ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും വ്യാഴത്തിനും ഇടയിലെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം

Navapanchama Yoga On March: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സ്വാധീനമുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോണീയ ബന്ധം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാധീനം രാശികളിലും ലോകത്തിലും ബാധിക്കും.

Also Read: ഹോളിക്ക് മാളവ്യ ഉൾപ്പെടെ 5 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും ലഭിക്കും വൻ പുരോഗതി

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 5 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും വ്യാഴത്തിനും ഇടയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ യോഗം മിഥുനം, ചിങ്ങം, മീനം രാശികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും നേടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നവപഞ്ചമയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഭാഗ്യം, അറിവ്, സ്ഥാനം, അന്തസ്സ്, പുരോഗതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടം കൊയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

Also Read: ശുക്ര-ചൊവ്വ സംയോഗത്തിലൂടെ ധനശക്തി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര

മിഥുനം (Gemini): ഈ യോഗം ഇവർക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം, ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ ക്ലയന്റുകളും വിപുലീകരണ അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

ചിങ്ങം (Leo):  ഇവർക്ക് ഈ സമയം വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം സാധ്യമാണ്. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമാകാൻ സാധ്യത. 

Also Read: ഹോളിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പറടിക്കുമോ? DA വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

 

മീനം (Pisces): ഇവർക്കും നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നേട്ടം, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തെളിയും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വിദേശ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം സൂചിപ്പിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശസ്തനാകാനും, വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

