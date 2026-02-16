Surya Guru Yuti: നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Navpancham Rajyog 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനെ ആത്മാഭിമാനം, പിതൃത്വം, ആത്മവിശ്വാസം, ആരോഗ്യം, സർക്കാർ തൊഴിൽ, നേതൃത്വം, പ്രശസ്തി എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തൽഫലമായി, സൂര്യന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇവിടെ ശുക്രൻ, ബുധൻ, രാഹു എന്നിവരുണ്ട്.
ഇത് ചതുർഗ്രഹി യോഗം, ബുധാദിത്യ, ശുക്രാദിത്യ യോഗം എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചു. കുംഭ രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ മിഥുനത്തിലെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴത്തിന്റെയും സൂര്യന്റെയും സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. ജോലികളിലും ബിസിനസിലും വിജയത്തിനും ലാഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശിചിഹ്നകളെ അറിയാം ...
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം 5 അല്ലെങ്കിൽ 9 ആം ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് നവപഞ്ചമ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 13 ന് സൂര്യൻ മിഥുന രാശിയിൽ 9-ാം ഭാവത്തിലും, വ്യാഴം കുംഭ രാശിയിൽ 5-ാം ഭാവത്തിലും വന്നത് നവപഞ്ചമ യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മിഥുനം (Gemini): നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കാം. വ്യാഴം ലഗ്നത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും ഉള്ളതിനാൽ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം നേട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രോത്സാഹനമോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക്
ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമാകും. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, പുതിയ പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം.
സാമ്പത്തികത്തിൽ
പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, കൂടാതെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം.
പ്രണയ ബന്ധങ്ങളും ദാമ്പത്യ ജീവിതവും
രണ്ടും യോജിപ്പോടെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായോ പങ്കാളിയുമായോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും, ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.
ആരോഗ്യപരമായും നല്ലത്
ആരോഗ്യം ഈ സമയം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സജീവമായി നിലനിർത്തും.
തുലാം (Libra):
വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണകരമാകും. സൂര്യൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വന്നേക്കാം.
കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
ബിസിനസ് മേഖലയിൽ
ഈ മേഖലയിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും തന്ത്രത്തിലൂടെയും ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഊഹക്കച്ചവടത്തിലൂടെയോ വ്യാപാരത്തിലൂടെയോ ഗണ്യമായ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
സാമ്പത്തികമായി
ഈ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെടാം. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): വ്യാഴ-സൂര്യന്റെയും നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണകരമാകും. സൂര്യൻ നാലാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലും വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഇത് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
കരിയർ മേഖലയിൽ
നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും കരിയർ മേഖലയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ജോലി സംബന്ധമായ ചില യാത്രകൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
ബിസിനസിലും നല്ലത്
ഈ സമയം ബിസിനസിലും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്ക് കടുത്ത പോരാട്ടം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
വ്യാഴവും സൂര്യനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഭാവിയിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
പ്രണയ ജീവിതം
നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും. ഇണയോട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മധുരമായി തുടരും.
ആരോഗ്യവും നല്ലതായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
