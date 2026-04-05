മീനം രാശിയിൽ ശനിയും ചൊവ്വയും സംഗമിച്ചതോടെ അംഗാരക യോഗം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 11 വരെ ഈ യോഗം നീണ്ടുനിൽക്കും. ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ യോഗം. ചൊവ്വ അഗ്നി ഗ്രഹവും ശനി വായു ഗ്രഹവുമാണ്. ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും.
അംഗാരക യോഗം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 12 രാശികളിലും സ്വാധീനും ചെലുത്തും. ചില രാശികൾക്ക് ഈ യോഗം അനുകൂലമാകുമെങ്കിലും ചിലർക്ക് അത് പ്രതികൂലമായി വരികയും ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് അംഗാരക യോഗം ഭാഗ്യം നൽകുകയെന്ന് നോക്കാം.
ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലമാണിത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് 11ന് മുൻപ് വലിയൊരു ഓഫർ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്.
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മെയ് 11 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കോടതി കേസുകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസിൽ പുതിയ കരാറുകൾ നേടാനാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.