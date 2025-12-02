English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Surya Shani Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ശനി അപൂർവ സംഗമം; ഇവർ പുതുവർഷത്തിൽ പൊളിക്കും!

Surya Shani Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ശനി അപൂർവ സംഗമം; ഇവർ പുതുവർഷത്തിൽ പൊളിക്കും!

Surya Shani Conjunction: ജ്യോതിഷപ്രകാരം മീന രാശിയിൽ സൂര്യനും ശനിയും കൂടിച്ചേരാൻ പോകുകയാണ്. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:17 PM IST
  ജ്യോതിഷപ്രകാരം മീന രാശിയിൽ സൂര്യനും ശനിയും കൂടിച്ചേരാൻ പോകുകയാണ്
  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും

Surya Shani Yuti: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ശനി അപൂർവ സംഗമം; ഇവർ പുതുവർഷത്തിൽ പൊളിക്കും!

Surya Shani Conjunction 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെയും ന്യായാധിപനായ ശനിയെയും അച്ഛനും മകനുമായിട്ടാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ബഹുമാനം, അന്തസ്സ്, സർക്കാർ തൊഴിൽ, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ്  കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശനിയെ ദീർഘായുസ്സ്, കർമ്മം, നീതി, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയുടെ കാരകനായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു.

Also Read: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യനും ശനിയും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരും.  അതും 30 വർഷത്തിനു ശേഷം മീന രാശിയിലാണ് ഈ സംയോജനം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും അപാരമായ സമ്പത്തും ലഭിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

ഇടവം (Taurus): സൂര്യ-ശനി സംയോജനം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം സംഭവിക്കും. ഇത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാം, കൂടാതെ പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് കരാർ ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

മിഥുനം (Gemini): സൂര്യ-ശനി തമ്മിലുള്ള സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ചാർട്ടിലെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും. സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിത്തരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. കല, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായ സമയങ്ങൾ ലഭിക്കും. 

മീനം (Gemini): സൂര്യ-ശനി തമ്മിലുള്ള സംയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ്‌ ഈ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിലൂടെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജനപ്രിയനാകും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം ലഭിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

