ജ്യോതിഷപ്രകാരം, ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിൽ അധികം ഗ്രഹങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. ഇതിനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ ഗ്രഹ സംയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുഭകരമോ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതോ ആയ ഫലങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകാം. ചില സംയോഗങ്ങൾ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. രാജയോഗം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അത് വളരെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.
നിലവിൽ മീനം രാശിയിൽ ശനിയും സൂര്യനും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ 2ന് ചൊവ്വയും കുംഭത്തിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് എത്തും. ഇതോടെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് വിവിധ രാശികളെ സ്വാധീനിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലയളവാണിത്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനാകും. ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കൂടും. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തിലും വിജയം നേടാനാകും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. തൊഴിലിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർധിക്കും. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകും.
മീനം: മീനം രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ജോലി സ്ഥലത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.