English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
Shukra Gochar 2026: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും നിനച്ചിരിക്കാത്ത ഭാഗ്യം

Malavya Rajayoga: മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും ഇടവം, ചിങ്ങം, കന്നി രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും അനുകൂലമായിരിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 17, 2026, 02:02 PM IST
  • സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും
  • ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണ്
  • കാരണം ശുക്രൻ ഇടവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും

Malavya Rajyoga 2026: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് 2026 ഏപ്രിൽ 9 ന് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണ്,

Add Zee News as a Preferred Source

കാരണം ശുക്രൻ ഇടവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും.  ഈ രാജയോഗം ഭൗതിക സന്തോഷം, സമ്പത്ത്, അന്തസ്സ്, ഐശ്വര്യം എന്നിവ നൽകുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

എന്താണ് മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം?

വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ അതായത് ഇടവം അല്ലെങ്കിൽ തുലാം രാശിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയിൽ അതായത് മീനത്തിൽ ജാതകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളിൽ (1, 4, 7, അല്ലെങ്കിൽ 10) സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശുക്രൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ആണ് മാളവ്യ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഈ യോഗം ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം, ആഡംബരം, കലയിൽ താൽപ്പര്യം, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, സാമൂഹിക അന്തസ്സ് എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ജാതകത്തിൽ ശക്തമായ യോഗയുള്ളവർ ധാരാളം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശുക്രന്റെ ജ്യോതിഷ പ്രാധാന്യം (Astrological Significance of Venus)

ജ്യോതിഷത്തിൽ സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, കല, ആനന്ദം, ആഡംബരം, ഭൗതിക സന്തോഷം, സമ്പത്ത്, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് ശുക്രനെ കണക്കാക്കുന്നത്.  ശുക്രൻ ഇടവ തുലാം  രാശിയുടെ അധിപനാണ്. കൂടാതെ ശുക്രന്റെ ഉച്ച രാശി മീനമാണ്. ശുക്രൻ ശക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, പ്രണയം, ആകർഷണം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. അതുപോലെ ദുർബലമായ ശുക്രൻ ദാമ്പത്യ സമ്മർദ്ദം, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത, സുഖങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം (Positive Impact)

ഇടവം (Taurus):  ശുക്ര സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ശുക്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നേടാൻ കഴിയും. സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം വരാനിരിക്കുന്നു. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കൂടാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ സാധ്യത. ബിസിനസുകാർക്ക് കാര്യമായ ലാഭം കാണാനും പുതിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യത.

ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും മാളവ്യ രാജയോഗം കരിയറിനും ബിസിനസിനും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ കർമ്മഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ബഹുമതികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി,  മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കാം. കല, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ്, സംഗീതം, മോഡലിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. 

കന്നി (Virgo):  ഇവർക്ക് മാളവ്യ രാജ്യയോഗം ഗുണകരമായിരിക്കും കാരണം ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയം വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ വിജയം കൊണ്ടുവരും. പുതിയൊരു കരിയർ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ബിസിനസുകാർക്ക്, ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലാഭകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യത. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകളും നടത്താം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rajayoga 2026Malavya RajayogaShukra GocharVenus transitTaurus

Trending News