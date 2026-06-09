/Budh Shukra Yuti: കർക്കടകത്തിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി!

Budh Shukra Yuti 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ജൂണിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം വലിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ മാസം രണ്ടു വലിയ ഗ്രഹങ്ങൾ കർക്കിടക രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ജോൺ 8 ന് ശുക്രൻ കർക്കടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇനി ജൂൺ 22 ന് ബുധൻ കർക്കടക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
കർക്കടകത്തിൽ ബുധനും ശുക്രനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്ര ബുദ്ധ സംഗമം സുഖം, സമൃദ്ധി, ധനം, പുരോഗതി എന്നിവയുടെ കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം ജോൺ അവസാനം വരെ നിൽക്കും. ഇതിലൂടെ 4 രാശിക്കാർക്ക് ജോലി ബിസിനസ് സാമ്പത്തികം എന്നിവയിൽ അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ അറിയാം...
ഇടവം (Taurus): ഇവർക്ക് ഈ രാജയോഗം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും. ധനനേട്ടത്തിനുള്ള പൂർത്തിയ വഴി തുറക്കും.
മിഥുനം (Gemini): മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഈ രാജയോഗം ധനസമ്പത്ത് നൽകും. വാക്കുകളിലെ മാധുര്യം കാരണം മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും.
കന്നി (Virgo): ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനപ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും ലാഭം എന്നിവ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ഈ സമയം വലിയ അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് നേട്ടം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വാൻ പുരോഗതി എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
ഇതിനായി വെള്ളിയാഴ്ച ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പായസം സമർപ്പിക്കുക. ഇതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബുധന്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച ദിനത്തിൽ ഗണപതിക്ക് കറുക മാല സമർപ്പിക്കുക. അതുപോലെ പച്ച വസ്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്യുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
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