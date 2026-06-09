Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Astrology & Religion
  • /Budh Shukra Yuti: കർക്കടകത്തിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി!

Budh Shukra Yuti: കർക്കടകത്തിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി!

Lakshmi Narayana Yoga: ജൂണിൽ കർക്കടക രാശിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ഈ 4 രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയും അപാര നേട്ടവും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:18 PM IST
Budh Shukra Yuti: കർക്കടകത്തിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026; സമ്പൂ‍ർണ ഷെഡ്യൂൾ, വേദികൾ, സംപ്രേക്ഷണം- വിശദമായി അറിയാം
FIFA world cup 202625 min ago
2
FIFA world cup 202635 min ago
3
Shigella Outbreak1 hr ago
4
Pok Protest2 hrs ago
5
Crime news2 hrs ago