Neecha Bhanga Rajayoga: മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ

Neecha Bhanga Rajayoga: അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, വിവാഹം, സ്നേഹം, ആകർഷണം, ആഡംബരം എന്നിവയുടെ കരകനാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രൻ ഏകദേശം 26 ദിവസം ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കന്നി രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
അതിനാൽ 12 രാശികളുടെ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതേ രാശിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ സമയമെടുക്കും. അതുപോലെ ശുക്രൻ ഒക്ടോബർ 9 ന് ബുധന്റെ രാശിയായ കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ശുക്രന്റെ ദുർബല രാശിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അതിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കും. എങ്കിലും ഈ രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം നീച ഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രനിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ ഒക്ടോബർ 9 ന് രാവിലെ 10:55 ന് കന്നി രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ദുർബല രാശിയിലുള്ള ശുക്രൻ ഒരു ശുഭഗ്രഹവുമായി സംയോജിക്കുന്നതിലൂടെ നീചഭംഗ രാജയോഗമുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ സൂര്യനുമായുള്ള സംയോജനത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...
കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് നീചഭംഗ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചേക്കാം. അവർക്ക് ഇണയോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടൊപ്പം ഗണ്യമായ ശമ്പള വർദ്ധനവും സാധ്യമാണ്. ബിസിനസ്സിലും നേട്ടമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിക്കാർക്ക് നീചഭംഗ രാജയോഗം വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബവുമായുള്ള നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, ഭാവിയിലേക്ക് സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത; ഡിഎ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കില്ല!
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് നീചഭംഗ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. തൽഫലമായി സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. അവരുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിലും വിജയിക്കാൻ കഴിയും, ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.