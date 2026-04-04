Chanakya Niti: വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് അവർക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കൂ! ദാനം ചെയ്ത് സമ്പന്നനാകാം, ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

സമൂഹത്തിലുള്ള ചില വിഭാ​ഗങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരുഭാ​ഗം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പടും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 4, 2026, 06:45 PM IST
  • ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് പോലും വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.
  • അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു.

  1. Ayurvedic Body Detox: ഈ ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങൾ മികച്ചത്; ശരീരം വിഷമുക്തമാക്കാം

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Vishu 2026
Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ &#039;അതിവേഗ&#039; ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
6
Chandra Gochar 2026
Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ 'അതിവേഗ' ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, പൊന്നിന് ഇന്ന് എന്താ വില? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആചാര്യൻ ചാണക്യൻ. "ചാണക്യ നീതി" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള നിരവധി മാർ​ഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പത്ത് നേടാനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നമ്മൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സമ്പത്ത് നേടാമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നുണ്ട്.

വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം മാറ്റി വച്ച് ഈ നാല് വിഭാ​ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ചാണക്യൻ പറയുന്നത്. ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കുറയുകയില്ലെന്നും മറിച്ച് സമ്പത്ത് ഇരട്ടിക്കുമെന്നും ചാണക്യൻ പറയുന്നു. ആ നാല് വിബാ​ഗക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 

1. രോഗികൾ
ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് പോലും വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാ​ഗം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു. രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും ദൈവാനു​ഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നും ചാണക്യൻ പറയുന്നു. 

Also Read: Chandra Gochar 2026: ചന്ദ്രന്റെ 'അതിവേഗ' ചലനം; 30 ദിവസത്തിൽ 19 തവണ നക്ഷത്രരാശികൾ മാറും, ഭാ​ഗ്യവാന്മാർ ഇവർ

2. വിദ്യാഭ്യാസം
നിർധനരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു. നിർധനരായ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറകൾക്കും അത് ​ഗുണം ചെയ്യും. സമൂഹത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആദരവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു. 

3. മതപരവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക്
മതപരവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഇരട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു. ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കോ, മറ്റ് സാമൂഹിക സംഘടനയ്ക്കോ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. സമൂഹം നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തിരിച്ചും അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്നും ചാണക്യൻ വാദിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ‌നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം ഒരിക്കലും പാഴാകില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പലമടങ്ങായി നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും ചാണക്യൻ പറയുന്നു.

4. വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാം
ഹിന്ദുമതത്തിലും ചാണക്യ നീതിയിലും വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഒരു വലിയ ദാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിശക്കുന്നവർക്കോ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്കോ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടും. വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കും. ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനോ പണത്തിനോ ഒരിക്കലും ക്ഷാമമുണ്ടാകില്ല. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

