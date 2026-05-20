Chanakya Niti Success Tips: വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായ ആളുകളെ വരുതിയിലാക്കാൻ അവരുടെ രീതിക്ക് തന്നെ ഇടപെടണം.
ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനുള്ള പല തന്ത്രങ്ങളും ചാണക്യ നീതിയിൽ പറയുന്നു. ചാണക്യ നീതി പ്രകാരം, വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെയും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വിജയം. അങ്ങനെയുള്ള വിജയങ്ങളെ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ആരെയും അപമാനിക്കാതെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെയും നമുക്ക് ആളുകളെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകും. ഇതിന് ചാണക്യ നീതിയിൽ ചില തന്ത്രപരമായ വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞ് പെരുമാറുക
വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വഴികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അഹങ്കാരിയായ ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടെ ഏറെ വിനയത്തോടെയും ബഹുമാനം നൽകിയും വേണം ഇടപഴകാൻ. ഇനി ബുദ്ധിശൂന്യനായ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിച്ച് കൂടെ നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിമോഹിയായ വ്യക്തിയ്ക്ക് പണമോ സമ്മാനങ്ങളോ നൽകി അവരെ വശത്താക്കുക. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് സ്വാധീനിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവരോട് എപ്പോഴും സത്യമായ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും മാത്രം പറയുക.
തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സമയവും ഊർജ്ജവും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ മാത്രമെ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് ആചാര്യൻ ചാണക്യൻ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ തർക്കത്തിലൂടെ ജയിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ശത്രുത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാധാനപരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശാന്തത അവരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
മികച്ച ശ്രോതാവാകുക
നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിലേക്ക് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപായി അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയാറാകണം. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് വിശ്വാസ്യത കൂടും. ഈ വിശ്വാസം പിന്നീട് അവരെ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും.
വാക്കുകളിലെ മിതത്വവും മാധുര്യവും
വളരെ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കും. വളരെ ശാന്തവും മാന്യവുമായ ഭാഷയിലാകണം സംസാരം. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് എതിർപ്പുണ്ടാകില്ല. സംസാരത്തിൽ വ്യക്തതയും യുക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
