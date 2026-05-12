Chanakya Niti: ശത്രു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ? നേരിടാൻ ചാണക്യൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ...

എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളോട് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരുടെ ചതിയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്ന് ചാണക്യനീതിയിൽ പറയുന്നു. പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ശത്രുക്കളെ കണ്ടെത്തുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർ നമ്മളെ തകർക്കും.
വീട്ടിനുള്ളിലെ ശത്രു അപകടകാരിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
വീട്ടിലുള്ള ശത്രുവിന് നിങ്ങളുടെ ഭയം, ബലഹീനതകൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായ അറിവുണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. വീട്ടിലെ ഒരാൾ വിശ്വാസ വഞ്ചകരാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മാനസികമായി തളർത്തിക്കളയും. ആത്മവിശ്വാസം തകരാനും ഇത് കാരണമാകും.
Also Read: Shani Nakshatra Gochar: 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം
സ്വന്തം കുടുംബാംഗം തന്നെ ശത്രുവായാൽ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ചാണക്യൻ ചില വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
1. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ദേഷ്യപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പോയാൽ അത് ശത്രുവിനെ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കും.
2. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. എല്ലാവരോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അത് ദോഷം മാത്രമെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
3. വീട്ടിലെ ശത്രു ആരെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനോട് വികാരപരമായി പെരുമാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. തന്ത്രപരമായി വേണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.
4. വീട്ടിലെ ശത്രുക്കളോട് അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
5. ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിജയം കൊണ്ട് വേണം മറുപടി നൽകാൻ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.