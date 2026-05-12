English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Astrology & Religion
  • Chanakya Niti: ശത്രു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ? നേരിടാൻ ചാണക്യൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ...

Chanakya Niti: ശത്രു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ? നേരിടാൻ ചാണക്യൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ...

സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ ശത്രുക്കളായി മാറിയാൽ അവരെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് ചാണക്യനീതിയിൽ പറയുന്നു...  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 12, 2026, 03:41 PM IST
  • വീട്ടിലുള്ള ശത്രുവിന് നിങ്ങളുടെ ഭയം, ബലഹീനതകൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായ അറിവുണ്ടാകും.
  • ഇത് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും.

Read Also

  1. Chanakya Niti: ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ചാണക്യൻ പറയുന്ന വിജയമന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ...

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും
Gold Rate Today May 11: നേരിയ ആശ്വാസം, സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ!
7
Gold rate today
Gold Rate Today May 11: നേരിയ ആശ്വാസം, സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ!
Kerala BT-53 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-53 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Malavya Rajayog 2026: ശുക്രദശ ഉദിച്ചു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗങ്ങളുടെ കാലം..!
5
Malavya Rajayoga 2026
Malavya Rajayog 2026: ശുക്രദശ ഉദിച്ചു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗങ്ങളുടെ കാലം..!
Chanakya Niti: ശത്രു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ? നേരിടാൻ ചാണക്യൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാ...

എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളോട് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളവരുടെ ചതിയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നതെന്ന് ചാണക്യനീതിയിൽ പറയുന്നു. പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ശത്രുക്കളെ കണ്ടെത്തുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർ നമ്മളെ തകർക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

വീട്ടിനുള്ളിലെ ശത്രു അപകടകാരിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

വീട്ടിലുള്ള ശത്രുവിന് നിങ്ങളുടെ ഭയം, ബലഹീനതകൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായ അറിവുണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കൃത്യമായി ഉപയോ​ഗിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. വീട്ടിലെ ഒരാൾ വിശ്വാസ വഞ്ചകരാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മാനസികമായി തളർത്തിക്കളയും. ആത്മവിശ്വാസം തകരാനും ഇത് കാരണമാകും. 

Also Read: Shani Nakshatra Gochar: 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശനി രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം

സ്വന്തം കുടുംബാംഗം തന്നെ ശത്രുവായാൽ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ചാണക്യൻ ചില വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 

1. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.‌ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പോയാൽ അത് ശത്രുവിനെ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കും. 

2. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം. എല്ലാവരോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അത് ദോഷം മാത്രമെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

3. വീട്ടിലെ ശത്രു ആരെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനോട് വികാരപരമായി പെരുമാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. തന്ത്രപരമായി വേണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.

4. വീട്ടിലെ ശത്രുക്കളോട് അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

5. ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിജയം കൊണ്ട് വേണം മറുപടി നൽകാൻ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Chanakya NitiChanakya Success Tipsചാണക്യനീതിആചാര്യൻ ചാണക്യൻ

Trending News