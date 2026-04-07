Chanakya Niti: ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ചാണക്യൻ പറയുന്ന വിജയമന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ...

ശത്രുവിനെ ബുദ്ധികൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ആചാര്യൻ ചാണക്യൻ പറയുന്നു. അതിനായുള്ള വിജയമന്ത്രങ്ങളും ചാണക്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 7, 2026, 09:20 PM IST
Chanakya Niti: ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ചാണക്യൻ പറയുന്ന വിജയമന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ...

ചാണക്യ നീതിയിൽ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യ ചാണക്യൻ തയാറാക്കിയ ചാണക്യ നീതിയിൽ സന്തോഷകരവും വിജയകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന് നിരവധി ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ‌ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചാണക്യ നീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 

എതിരാളികളെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ശക്തി മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചാണക്യ നീതിയിൽ ആചാര്യ ചാണക്യൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ശരിയായ ചിന്തയും ജാഗ്രതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശത്രുക്കളെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ശത്രുക്കളുടെ മേൽ‌ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം...

1. ചാണക്യ നീതി പ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും ഒരിക്കലും ആരുമായും പങ്കിടാൻ പാടില്ല. പദ്ധതികൾ രഹസ്യമാക്കി വച്ചാൽ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനും കഴിയും. 

2. ശത്രുവിനെ ഒരിക്കലും കുറച്ചുകാണരുത്. എതിരാളികളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബലഹീനതരായി തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. എതിരാളി എങ്ങനെയുള്ള ആൾ ആയാലും എപ്പോഴും ജാ​ഗ്രത വേണം. 

3. ശത്രുവിന്റെ ചിന്തകളും രീതികളും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇത് വളരെ നിർണായകമാണ്. അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകും.

4. ശത്രുവിന്റെ മധുരവാക്കുകളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എതിരാളികൾ ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദം നടിച്ച് അടുത്ത് കൂടി വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയേക്കാം. അതിനാൽ അവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

