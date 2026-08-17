/Chingam 1: പഞ്ഞക്കർക്കടകം മാറി പ്രതീക്ഷയുടെ ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ മലയാളികൾ; ഇനി ഓണനാളുകൾ..!

ചിങ്ങം ഒന്ന്... ഓരോ മലയാളിയും പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻപുലരിയിലേക്ക് കൺതുറക്കുകയാണ്. മലയാളികളുടെ പുതുവര്ഷദിനമാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന്. പഞ്ഞ കര്ക്കടകം മാറി ചിങ്ങപ്പുലരി പിറക്കുന്നതോടെ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നിറയുന്ന ദിനങ്ങളാണ് മലയാളിക്ക്. സന്തോഷ പൂർണമായ പുതുവർഷത്തിലേക്കാണ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങപ്പുലരിയെ മലയാളി വരവേൽക്കുന്നത്.
കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഓണക്കാലത്തിന്റെയും മനോഹരമായ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ ഉണർത്തി വീണ്ടുമൊരു ചിങ്ങമാസം കൂടി പിറന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മാസമായ ചിങ്ങം ഒന്ന് കർഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ദിനം കൂടിയാണ്. ഓരോ മലയാളി മനസ്സിലും പുതിയൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ ദിനം കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ചിങ്ങമാസം 'മലയാള ഭാഷാ മാസം' കൂടിയായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
ചിങ്ങമാസം പുലരുന്നതോടെ പ്രജാക്ഷേമ തൽപ്പരനായ മാവേലിത്തമ്പുരാനെ വരവേൽക്കാൻ മലയാളിയും മലയാളമണ്ണും ഒരുങ്ങുകയാണ്. പൂക്കളങ്ങൾക്ക് ശോഭ പകരാൻ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും പൂത്തുലയുന്ന മനോഹര കാലമാണിത്. പാടങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണക്കതിരുകൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സുദിനം കർഷകന്റെയും പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കൺതുറക്കുന്ന ഏവർക്കും മംഗളകരമായ ചിങ്ങപ്പുലരി ആശംസിക്കുന്നു.
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