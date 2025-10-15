Diwali 2025 Date: ഒക്ടോബറിൽ എന്നാണ് ദീപാവലി? 20 ഓ 21? ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടോ? അറിയാം

When Is Deepavali 2025: ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സന്തോഷകരവുമായ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ദീപാവലി. എല്ലാ വർഷവും കാർത്തിക മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിലാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം ലക്ഷ്മി ദേവിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, വീടുകൾ വിളക്കുകൾ, മെഴുകുതിരികൾ, വർണ്ണാഭമായ വിളക്കുകൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിക്കുന്നു.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
പുരാണമനുസരിച്ച് ഈ ദിവസം 14 വർഷത്തെ വനവാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീരാമൻ സീതയോടും ലക്ഷ്മണനോടും ഒപ്പം അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ദിനമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ നെയ്യ് വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് നഗരം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അന്നുമുതൽ ഈ ദിവസം വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം തുടരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം, ഗണപതിയെയും സമ്പത്തിന്റെ ദേവനായ കുബേരനെയും ദീപാവലിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ ഉത്സവം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നു. ധന്തേരസിൽ തുടങ്ങി ഭായ് ദൂജിൽ ആണ് ആഘോഷം അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം കാർത്തിക മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസം രണ്ട് ദിവസമായി വരുന്നതിനാൽ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കാൻ ശുഭകരമായ ദിവസം ഏതാണെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ ഏത് ദിവസമാണ് ശുഭകരമെന്ന് അറിയാം...
Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡബിൾ സമ്മാനം; DA വർദ്ധനവ്, ബോണസ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും
ദീപാവലി എപ്പോഴാണ്? (When is Diwali?)
പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം കാർത്തിക മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസം അതായത് ഒക്ടോബർ 20 ന് വൈകുന്നേരം 3:45 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 21 ന് വൈകുന്നേരം 5:55 ന് അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ദീപാവലി 2025 ഒക്ടോബർ 20 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
2025 ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയം (Dilwai 2025 Lakshmi Puja Muhurat)
ലക്ഷ്മി പൂജ മുഹൂർത്തം - ഒക്ടോബർ 20 വൈകുന്നേരം 6:56 മുതൽ 8:04 വരെ
ദൈർഘ്യം - 1 മണിക്കൂർ 8 മിനിറ്റ്
മുഹൂർത്തം - രാത്രി 11:41 മുതൽ ഒക്ടോബർ 21 ന് രാവിലെ 11:41 വരെ
Also Read: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
2025 ലെ ധന്തേരസ് എപ്പോഴാണ് (When is Dhanteras 2025)
കാർത്തിക മാസത്തിലെ ത്രയോദശി തിഥി ഒക്ടോബർ 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:18 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:51 ന് അവസാനിക്കും. അതിനാൽ 2025 ഒക്ടോബർ 18 ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ധന്തേരസ് ആഘോഷിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.