Astro Tips: പുതുവർഷത്തിലെ എല്ലാ സായാഹ്നത്തിലും ഇവ ചെയ്തോളൂ... ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പ്!

Newyear Astro Tips: പുതുവത്സരം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അത് നിരവധി പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പുതുവർഷത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും നന്നായിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം നന്നായാൽ വർഷം മുഴുവൻ നന്നായി പോകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
Also Read: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, പുരോഗതി എന്നിവ വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
ഈ നടപടികൾ പരീക്ഷിക്കുക
പ്രധാന കവാടത്തിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുക
ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ പശുവിന്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചുള്ള വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ വിളക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വാതിലിന്റെ വലതുവശത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കുന്നു.
Also Read: 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ സമയം ഒപ്പം നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകരയും!
വടക്ക്വശം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
സമ്പത്തിന്റെ ദേവനായ കുബേരൻ വടക്ക് ദിശയിലാണ് വസിക്കുന്നതെന്നാണ് കുബേരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഈ ദിശ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി ഗംഗാജലം നിറച്ച ഒരു ചെമ്പ് പാത്രം അവിടെ വയ്ക്കുക.
തുളസിക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തൽ
ഹിന്ദുമതത്തിൽ തുളസി ചെടിയെ ഒരു ദേവതയായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തുളസി ചെടിയുടെ സമീപം ഒരു നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാനും മറക്കരുത്,. ഇത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കും.
Also Read: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും
ഷെൽഫിൽ ഇവ സൂക്ഷിക്കുക
പുതുവർഷത്തിൽ നല്ല ധനവരവിനായി വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം, പണം വയ്ക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ ഒരു താമര വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കവചം വയ്ക്കുക. ഇത് പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ തടയുകയും ചെയ്യും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.