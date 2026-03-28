English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
Dream Astrology: ഭാഗ്യമോ മുന്നറിയിപ്പോ? ദൈവങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? സ്വപ്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...

ദൈവങ്ങളെ കാണുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണെന്നാണ് സ്വപ്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 03:10 PM IST
  • ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
  • കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Trending Photos

നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. നല്ലതും ചീത്തതുമായ ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനിടെ നമ്മളിലേക്കെത്തും. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലത് നമ്മൾ ഉണരുമ്പോഴേക്കും മറന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലും സ്വപ്നശാസ്ത്രത്തിലും ദൈവങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

പൊതുവായ അർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്...

1. വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം വരുന്നത് ശുഭഫലത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. 

2. ഇനി ദൈവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനു​ഗ്രഹിക്കുന്നതായാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വന്നുചേരും എന്നാണ്. 

3. വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗങ്ങൾ ഭേദമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

4. ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. അതിനും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്...

1. സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാറി ശരിയായ വഴി തുറക്കുമെന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. 

2. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും.

3. ദൈവം കോപിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതരീതിയിലോ സ്വഭാവത്തിലോ നിങ്ങൾ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം.

4. വി​ഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുമാകാം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Dream AstrologyDreaming Godsസ്വപ്ന ശാസ്ത്രംജ്യോതിഷം

Trending News