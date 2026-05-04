Fish Sign in Hand: ഉള്ളം കയ്യിൽ മീനിന്റെ അടയാളമോ? എന്താണ് അർത്ഥം?

ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ചു കൈത്തണ്ടയിൽ കാണുന്ന മത്സ്യ ചിഹ്നം ഒരു ശുഭ ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 4, 2026, 12:28 PM IST
Fish Sign In Hand: കൈനോട്ടത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം, വ്യക്തിത്വം, ഭൂതകാലം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൈയിലെ രേഖകൾ നോക്കി ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഭാവിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും സമൃദ്ധിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൈത്തണ്ടയിലെ വിവിധ രേഖകൾക്കും ചിഹ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉള്ളംകൈയിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം...

ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ചു കൈത്തണ്ടയിൽ കാണുന്ന മത്സ്യ ചിഹ്നം പല രേഖകൾ അല്ല മറിച്ച് കൈത്തണ്ടയിലെ നിരവധി വരകളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ മത്സ്യം പോലുള്ള ആകൃതി രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭാഗ്യം, പുരോഗതി, നല്ല അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുഡി കാരകനാണ്.

ഹസ്തരേഖാ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ മത്സ്യത്തെ വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, ധന സമൃദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

മത്സ്യ ചിഹ്നം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (What is the Significance of the Fish Symbol?)

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഭാഗ്യം, പുരോഗതി, സമൃദ്ധി, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നല്കുമെന്നതിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും പരിശ്രമത്തിനും വിജയം ലഭിച്ചേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശമാക്കാൻ അവർക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമാകും, ജീവിതം സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമായി തുടരും. കൂടാതെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം, ബഹുമാനം എന്നിവ നിലനിൽക്കും. വിദേശയാത്ര നടത്താനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത്തരക്കാർ ആത്മീയ പാതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരാണ്. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് ദൈവിക പിന്തുണ ലഭിക്കും. 

കൈപ്പത്തിയിലെ മത്സ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും (Placement of the Fish Symbol on the Palm and Its Significance)

ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കൈപ്പത്തിയിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന മത്സ്യ ചിഹ്നത്തിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

ശുക്ര പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരലിന് താഴെ അതായത് ശുക്ര പർവ്വത്തിൽ ഒരു മത്സ്യ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകതയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിയും.

വ്യാഴ പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലിന് താഴെ അതായത് വ്യാഴ പർവ്വത്തിൽ മത്സ്യ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ അറിവും ജ്ഞാനവും പല മേഖലകളിലും വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഭരണം വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും.

കേതു പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയ്ക്ക് സമീപം അല്ലെങ്കിൽ കൈത്തണ്ടയുടെ അടിയിൽ അതായത് കേതു പർവ്വത്തിൽ ഒരു മത്സ്യ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും നിരവധി അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും.  സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നേടാനും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും.

ചന്ദ്ര പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ ചന്ദ്ര പർവതത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല  കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ശനി പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ നടുവിരലിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ശനിയുടെ ചിഹ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മത്സ്യ ചിഹ്നത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൂടെയും തൊഴിലിലൂടെയും ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും.

ബുധ പർവ്വത്തിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ ചെറുവിരലിന് താഴെയാണ് ബുധന്റെ സ്ഥാനം. ഈ ഭാഗത്തെ മത്സ്യ ചിഹ്നം സംസാരത്തിലൂടെയും ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പല മേഖലകളിലും വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും.

ഭാഗ്യരേഖയിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

ഒരാളുടെ ഭാഗ്യ രേഖയിൽ മത്സ്യ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും, അവർക്ക് വലിയ സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, ബഹുമാനം, ഉയർന്ന സ്ഥാനം എന്നിവ നേടാനും കഴിയും.

ജീവിതരേഖയിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം

ജീവിത രേഖയിലെ മത്സ്യ ചിഹ്നം അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, പണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകില്ല.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

