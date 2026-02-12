മിഥുനം രാശിയിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ ജ്യോതിഷത്തിൽ അതിവിശിഷ്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 'ഗജകേസരിയോഗം' സംജാതമാകും. ഏറ്റവും ശുഭഗ്രഹമായ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരമാണ് നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ശുഭയോഗം വഴി തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കുടുംബഭദ്രതയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ രാശിക്കാരെയും സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും പ്രധാനമായും ആറ് രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം തെളിയുന്നത് വഴി പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കാനും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവും അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തികമായ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇവരെ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച ലാഭം നേടാനും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സഹായം ലഭിക്കാനും ഈ കാലയളവ് സഹായിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു: ധനു രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മാറി സമാധാനം കൈവരും.
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രകൾ നടത്താനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ബിസിനസുകാർക്കും വലിയ വളർച്ച ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടും. അത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഈ ഗജകേസരിയോഗം കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ രാശിക്കാർക്കെല്ലാം ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പുത്തൻ വാതിലുകളാണ് ഈ ഗ്രഹനിലയിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുന്നത്.
