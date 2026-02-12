English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gajakesari Yoga 2026: മിഥുനം രാശിയിലെ ​ഗ്രഹസം​ഗമത്തിലൂടെ ​ഗജകേസരിയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം

Gajakesari Yoga 2026: മിഥുനം രാശിയിലെ ​ഗ്രഹസം​ഗമത്തിലൂടെ ​ഗജകേസരിയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം

Jupiter And Moon Conjunction: ആറ് രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:50 PM IST
  • ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരും
  • തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കുടുംബഭദ്രതയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും

Gajakesari Yoga 2026: മിഥുനം രാശിയിലെ ​ഗ്രഹസം​ഗമത്തിലൂടെ ​ഗജകേസരിയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം

മിഥുനം രാശിയിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ ജ്യോതിഷത്തിൽ അതിവിശിഷ്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 'ഗജകേസരിയോഗം' സംജാതമാകും. ഏറ്റവും ശുഭഗ്രഹമായ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരമാണ് നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ശുഭയോഗം വഴി തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കുടുംബഭദ്രതയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ രാശിക്കാരെയും സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും പ്രധാനമായും ആറ് രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്.

മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം തെളിയുന്നത് വഴി പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കാനും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവും അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാരുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ​ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തികമായ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇവരെ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച ലാഭം നേടാനും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സഹായം ലഭിക്കാനും ഈ കാലയളവ് സഹായിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ധനു: ധനു രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മാറി സമാധാനം കൈവരും.

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത്. സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രകൾ നടത്താനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും.

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ബിസിനസുകാർക്കും വലിയ വളർച്ച ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടും. അത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഈ ഗജകേസരിയോഗം കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ രാശിക്കാർക്കെല്ലാം ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പുത്തൻ വാതിലുകളാണ് ഈ ഗ്രഹനിലയിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

