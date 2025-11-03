Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Gajakesari Yoga: ജ്യോതിഷത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെ കാരകനായ ചന്ദ്രന്റെയും പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മനസ്സിന്റെ കാരകനായ വ്യാഴം രാശിമാറ്റുന്നത് 13 മാസത്തിലൊരിക്കലാണ്. ഇത് കർക്കടകത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥിതിയിലും മകരത്തിൽ ദുർബല സ്ഥിതിയിലും ആയിരിക്കും.
വ്യാഴം ധനു, മീനം രാശികളുടെ അധിപനാണ്. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ ഓരോ രണ്ടര ദിവസത്തിലും സ്ഥാനം മാറ്റും. ഇതിലൂടെ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. നിലവിൽ അറിവ്, ജ്ഞാനം, മതം, ഭാഗ്യം, സന്തതി എന്നിവയുടെ കാരകനായ വ്യാഴം അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ കർക്കടകത്തിലാണ്. നവംബർ 10 ന് മനസ്സിന്റെ കാരകനായ ചന്ദ്രനും മിഥുനത്തിൽ നിന്നും കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.
കർക്കടകത്തിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും സംയോജിക്കുന്നത് ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും അത് നവംബർ 12 വരെ നിൽക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ഇത് അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
നവംബറിലെ ഗജകേസരി രാജയോഗം ആർക്കൊക്കെ നേട്ടങ്ങള നൽകും അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ശുഭകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം അനുകൂലമായേക്കാം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ജോലിയിൽ പുരോഗതി, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഇൻക്രിമെന്റും ലഭിക്കും. സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. വിജയത്തിന്റെ പുതിയ വാതിലുകൾ തെളിയും.
കർക്കടകം (Cancer): കഇവർക്കും ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഫലപ്രദമായിരിക്കും. പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, സാമ്പത്തികമായി ശക്തരാകാം. സാമൂഹിക ബഹുമാനം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സമയം അനുകൂലം. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടിയേക്കാം. വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി.
ജാതകത്തിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗജകേസരി യോഗം എന്നാൽ ആനയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സിംഹം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രൻ വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നുമായി ചന്ദ്രൻ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ജാതകത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിന്റെ ലഗ്നത്തിന്റെ നാല് പത്ത് ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചന്ദ്രനോ വ്യാഴമോ പരസ്പരം ഉയർന്ന രാശിയിലാണെങ്കിൽ ഗജകേസരി യോഗവും രൂപം കൊള്ളും.
