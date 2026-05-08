Gajalakshmi Rajayoga 2026: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിലൂടെ മേയ് 11 മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാർക്ക് കിടിലൻ നേട്ടങ്ങൾ

Lucky Zodiac Signs: ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ (നവഗ്രഹങ്ങൾ), 12 രാശികൾ, 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ശുക്രൻ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 8, 2026, 04:17 PM IST
  • മെയ് 11-ന് മിഥുനം രാശിയിൽ വ്യാഴവും ശുക്രനും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു
  • ഈ അപൂർവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു

ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യോഗങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. വേദങ്ങളുടെ ആറ് അംശങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ജ്യോതിഷത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ (നവഗ്രഹങ്ങൾ), 12 രാശികൾ, 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് വ്യാഴവും (ബൃഹസ്പതി) ശുക്രനും. ദേവഗുരുവായ വ്യാഴം അറിവിനെയും ഭാഗ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അസുരഗുരുവായ ശുക്രൻ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. 2026 മെയ് 11-ന് മിഥുനം രാശിയിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു.

ഈ അപൂർവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹങ്ങൾ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തോ ത്രികോണ ഭാവത്തിലോ ശുഭകരമായി ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു രാജയോഗം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും രണ്ട് രാശിക്കാർക്ക് ഇത് സുവർണ്ണകാലമായിരിക്കും.

മിഥുനം രാശി: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇത് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സമയമാണ്. മിഥുനം രാശിയിലാണ് ഈ സംഗമം നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് ഇരട്ടി നേട്ടങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വീട് എന്ന സ്വപ്നം ഈ കാലയളവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം.

ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശംസയും തേടിയെത്തും. തടസ്സപ്പെട്ടു കിടന്ന പല ജോലികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. കരിയറിൽ വലിയ വളർച്ച നൽകുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

ചിങ്ങം രാശി: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും. ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തെളിയുന്നതിനൊപ്പം പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവും ലഭിക്കും.

കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുതൽ സുന്ദരമാകും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

