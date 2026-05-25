/Ketu Nakshatra Gochar: കേതുവിന്റെ നക്ഷത്ര സംക്രമണം ആർക്കൊക്കെ നൽകും നേട്ടം? അറിയാം...

Ketu In Makam Nakshathra: കേതുവിന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ചില രാശിക്കാർക്ക്നേട്ടങ്ങൾ നൽകും ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം...
Ketu Nakshatra Parivrtan 2026: കേതു മെയ് 29 ന് രാവിലെ 10:16 ന് മകം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇവിടെ ജൂൺ 30 വരെ തുടരും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ഗ്രഹമായി കേതുവിനെ കണക്കാക്കുന്നു.
അതിനാൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം ചില രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. കേതുവിന്റെ മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടം കൊണ്ടുവരും?
മേടം (Aries): കേതുവിന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും കേതു സംക്രമണം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ഈ സമയം ആശ്വാസം നൽകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ കേതുവിന്റെ സ്വാധീനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു യാത്ര പോയേക്കാം. വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യ, സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
തുലാം (Libra): കേതുവിന്റെ രാശി മാറ്റം പുതിയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നോ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിക്കാർക്കും ഇതിലൂടെ വിജയം കണ്ടെത്താം. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും, വരാനിരിക്കുന്ന സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം നന്നായി ചെലവഴിക്കും.
മീനം (Pisces): കേതു സംക്രമണം ഇവർക്ക് ഒരു മത്സര നേട്ടം നൽകും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
