Gajakesari Rajayoga: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ധനവും പ്രശസ്തിയും!

Gajkesari Rajyog 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. ഇത് ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസം ഒരു രാശിയിൽ തുടരുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭകരമോ അശുഭകരമോ ആയ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഉടൻ തന്നെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിച്ച് ശക്തമായ ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
Also Read: മേട രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം
ഒക്ടോബർ 12 ന് പുലർച്ചെ 2:24 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ വ്യാഴം ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ സംയോജിക്കുകയും ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
ഗജകേസരി രാജയോഗം എന്താണ്? (What is Gajakesari Raja Yoga?)
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗജകേസരി രാജയോഗം എന്നാൽ ആനപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്ന സിംഹം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വളരെ ശക്തനും, നിർഭയനും, ധൈര്യശാലിയും, ശക്തനുമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. സമ്പത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ വ്യാഴവും മനസ്സിന്റെ ഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനും സംയോജിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രത്യേക സ്വാധീനങ്ങൾ സംയോജിക്കുമ്പോഴോ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപ
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയിൽ, വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും, കൂടാതെ നിരവധി പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും, ഇത് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചിന്താപൂർവ്വവും വിവേകത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിജയം നൽകും.
ധനു (Sagittarius):
ഈ രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഇത് ഇവർക്ക് പുരോഗതി നൽകും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും, ഗജകേസരി രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ ലാഭം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും, വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടും. മൊത്തത്തിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം, സമൃദ്ധി, സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവ ലഭിക്കും.
Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർവാ ചൗത്തിൽ സൂര്യ-ചന്ദ്ര സംഗമം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
തുലാം (Libra)
ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനം ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് പ്രശസ്തി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കരിയറിൽ തുടർച്ചയായ നേട്ടങ്ങളും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, ബിസിനസ്സിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ വിജയകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം, ഇത് സാമ്പത്തികമായി ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.