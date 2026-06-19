/Guru Nakshtra Gochar: പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ഇവർക്കിനി 2 മാസത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവരില്ല!

Guru Nakshatra Parivartan: ജൂൺ 18 ന് വ്യാഴം പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വ്യാഴത്തിന്റെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 18 വരെ വ്യാഴം പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും. പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഗ്രഹം നീതിയും കർമ്മഫലവും നൽകുന്ന ശനിയാണ്.
കൂടാതെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ വ്യാഴത്തെ വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. വ്യാഴംത്തിന്റെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): വ്യാഴത്തിന്റെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംയോഗം ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സമൃദ്ധമായിരിക്കും. സാമൂഹിക ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
കർക്കടകം (Cancer): പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും നേട്ടമാണ് നൽകുന്നത്. ഇവർക്ക് ഈ സമയം സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, തൊഴിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ജോലികൾക്കായി ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ലാഭ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും,
മകരം (Capricorn): പോയാണ് മക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും എന്റ്റങ്ങൾ നൽകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും നല്ല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ഈ സംക്രമണം ഒരു നല്ല സൂചനയാണ്. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് സമ്പത്തും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ ശുഭകരമാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം, പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ, ഒരു പ്രധാന തൊഴിൽ അവസരം എന്നിവയിൽ ഉന്നതി.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
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