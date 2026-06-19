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Guru Nakshtra Gochar: പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ഇവർക്കിനി 2 മാസത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവരില്ല!

Guru In Pooyam Nakshtra: ജൂൺ 18 ന് വ്യാഴം പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു. ഇതിലൂടെ വരുന്ന രണ്ടു മാസം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 19, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:24 PM IST
Guru Nakshtra Gochar: പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ഇവർക്കിനി 2 മാസത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവരില്ല!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ഇവർക്കിനി 2 മാസത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്
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