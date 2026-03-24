Hanuman Ji Favourite Zodiacs: ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യൂ...

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം, ചൊവ്വാഴ്ച ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രതീകമായ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഈ ദിവസം വായുപുത്രനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ പോലും നീങ്ങുമെന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്തർ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആചാരവിധിപ്രകാരം പ്രാർഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ദിവസവും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
1. രാമനാമ ജപം
ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രീരാമ ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം. തുളസിയിലകളിൽ (108 എണ്ണം) ചന്ദനം കൊണ്ടോ കുങ്കുമം കൊണ്ടോ 'രാമ' എന്ന് എഴുതി മാലയാക്കി ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുക. തുടർച്ചയായി 40 ചൊവ്വാഴ്ചകൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോടൊപ്പം ശ്രീരാമന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. ഇത് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം വരാനും സഹായിക്കും.
2. ബൂന്തി നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക
ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബൂന്തി. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാന് പുതിയ ബൂന്തി നിവേദ്യമായി നൽകുക. ഈ പ്രസാദം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ ഹനുമാന്റെ രൂപമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകുന്നത് ജാതകത്തിലെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
3. ചുവന്ന പൂണൂൽ അർപ്പിക്കുക
ജോലികളിൽ തുടർച്ചയായി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ചുവന്നതോ കേസരി നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൂണൂൽ ചാർത്തുക. ഭക്തർക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമി സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും തടസ്സപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കും.
4. മാരുതി സ്തോത്ര പാരായണം
മാനസിക അശാന്തിയിൽ നിന്നും അകാരണമായ ഭയത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ മാരുതി സ്തോത്ര പാരായണം സവിശേഷമാണ്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ക്ഷേത്രത്തിലോ വീട്ടിലോ ഇരുന്നു ഭക്തിപൂർവ്വം ഇത് ചൊല്ലുക. തുടർച്ചയായി 40 ചൊവ്വാഴ്ചകൾ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നീക്കി ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വഴിതെളിക്കും.
5. ഹനുമാൻ ഗായത്രി മന്ത്ര ജപം
സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ ഹനുമാൻ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഈ മന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഭയം മാറ്റുകയും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവന് ചുറ്റും ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു സുരക്ഷാ കവചം തീർക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
