Samsaptak Rajayoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയുടെ സമസപ്ത യോഗം; ഈ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക!

Surya Shani Yoga: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ 17 ന് കന്നിയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു. ഈ സമയത്ത് മീനരാശിയിലെ ശനിയുമായി ചേർന്ന് സൂര്യൻ ഒരു സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
സൂര്യനും ശനിയും പരസ്പരം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമസപ്ത യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെയും ശനിയെയും അച്ഛനും മകനുമായി കണക്കാക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ശത്രുതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗത്തിന്റെ അശുഭ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ തകരാം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം. സൂര്യ-ശനി സമസപ്തക യോഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ 17 ന് പുലർച്ചെ 1:54 ന് കന്നിരാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒക്ടോബർ 17 വരെ അവിടെ തുടരും. ഈ സമയം മീന രാശിയിലെ ശനിയുമായി മുഖാമുഖം കാണുകയും സമസപ്തക രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
മേടം (aries): സൂര്യൻ കന്നി രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇവരുടെ ആറാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയം അസുഖം, ശത്രുക്കൾ, കടം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം സാധ്യമാണ്, എന്നാൽ ശനിയുമായി സമസപ്തക സംയോഗം മൂലം, സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പോലുള്ള ചില സങ്കീർണതകളും മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ദിനചര്യയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.
ഇടവം (Taurus): നിലവിൽ സൂര്യൻ ഇവരുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നാലാം ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അധിപനായ ശനിയുമായി ഒരു സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും പുരോഗതിക്കും സാധ്യതയുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലംമാറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഓഹരി വിപണിയിലും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലും പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം എടുക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): സൂര്യൻ ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വീട്ടിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. തീ, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സൂര്യന്റെയും ശനിയുടെയും സമസപ്തക യോഗം പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കും അതിനാൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തൊഴിലുടമകളും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
