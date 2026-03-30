Sanju Samson Horoscope: ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. കളി ഗുവാഹത്തിയിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്കാണ് നടക്കുക. ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ്.
ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ സഞ്ജുവിന്റെ മഞ്ഞ ജഴ്സിയിലെ അരങ്ങേറ്റം തന്നെയാണ്. അതും ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ബന്ധമുള്ള തന്റെ പഴയ ടീമായ രാജ്യസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ. ഇത് ശരിക്കുമൊരു വൈകാരിക നിമിഷമായിരിക്കും സംശയമില്ല. കാരണം രാജസ്ഥാനെ നയിച്ച നല്ലൊരു കളിക്കാരൻ തന്നെ ആയിരുന്നു സഞ്ജു സാംസൺ. ചെന്നൈക്ക് ധോണി എത്രത്തോളം പ്രധാനമായിരുന്നു അത്രത്തോളം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് സഞ്ജുവും പ്രധാനിയായിരുന്നു.
ഇന്നത്തെ സഞ്ജുവിന്റെ ചെന്നൈ കിങ്സിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം ജ്യോതിഷപരമായി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന നമുക്ക് നോക്കാം. നവംബർ 11 1994 ൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞം പുതിയതുറയിലായിരുന്നു സഞ്ജു സാംസൺ എന്ന സഞ്ജു സാംസണിനെ ജനനം. വൃശ്ചിക രാശിയിലാണ് താരത്തിന്റെ ജനനം. കരിയർ ജാതകം അനുസരിച്ചു സഞ്ജു ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നാണ്.
എന്താണ് വൃശ്ചിക രാശി?
രാശിചക്രത്തിലെ എട്ടാമത്തെ രാശിയാണ് വൃശ്ചികം. ഇന്നത്തെ ഫലമനുസരിച്ച് വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സമചിത്തത, കഠിനാധ്വാനം, ജാഗ്രത എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ജോലിയിൽ മികച്ച ഫലങ്ങളും നേഡാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാണ്.
വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മായിരിക്കും.
ഐടി, ആർക്കിടെക്ചർ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, നിയമ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജോലി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബിസിനസുകാർ ലൈസൻസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും നിലനിർത്തണം. കഠിനാധ്വാനവും സമതുലിതമായ സമീപനവും ഇന്ന് മികച്ച കരിയർ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും.
ഇന്നത്തെ വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ പൊതു ഫലം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ അരങ്ങേറ്റം സഞ്ജു പൊളിച്ചേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തലയ്ക്ക് പകരമിറങ്ങുന്ന സഞ്ജുവിന് തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് നമുള്ള കാത്തിരുന്ന് കാണാം...
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.