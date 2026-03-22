Astrological Explanation: പൂച്ച കുറുകെ ചാടുന്നത് മാത്രമല്ല അപശകുനം, ജാ​ഗ്രതയോടെ കാണണം ഇവയേയും

Inauspicious Birds And Animals: പൂച്ചകൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല ജീവികളും വഴിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അശുഭകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 22, 2026, 02:49 PM IST
  • അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെയോ സൂചനയായാണ്
  • വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കാക്കകൾ കൂട്ടത്തോടെ കരയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നതോ നല്ലതല്ല

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ പൂച്ച കുറുകെ ചാടുന്നത് പലരും ഇന്നും ഒരു തടസ്സമായി കാണാറുണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസമെന്നോ കാലങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസമെന്നോ ഇതിനെ വിളിക്കാമെങ്കിലും, ഇത്തരം ശകുനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്നും നമുക്കിടയിലുണ്ട്.

എന്നാൽ പൂച്ചകൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല ജീവികളും വഴിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അശുഭകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെയോ സൂചനയായാണ് പഴയ തലമുറ കരുതിപ്പോരുന്നത്.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ കുരങ്ങുകൾ വഴി കുറുകെ കടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പക്വതയില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്നും ശാന്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

കാക്കകളുടെ സാന്നിധ്യവും ശകുനശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കാക്കകൾ കൂട്ടത്തോടെ കരയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നതോ അത്ര നല്ലതല്ലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് ദോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനോ ആയുസ്സിന് ഭീഷണിയാകാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നായകൾ വഴി കുറുകെ ഓടുകയോ, നിർത്താതെ ഓരിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ മുൻകൂർ അറിയിപ്പായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ വാഹനമാണെങ്കിലും പകൽ സമയം മൂങ്ങയെ കാണുന്നത് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നാണ് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കീരിയെ കാണുന്നത് വീട്ടിലെ കലഹങ്ങൾക്കും അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ടെന്നത് തർക്കവിഷയമാണെങ്കിലും, പലരും തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം നിമിത്തങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

