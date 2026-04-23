​IPL 2026: മുംബൈക്കെതിരെ തല ഇറങ്ങുമോ? ധോണിയെത്തുമ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ റോൾ എന്താകും? എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം ഇന്ന്

ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് ചെന്നൈ, മുംബൈ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മത്സരം ഇരുടീമിനും ഏറെ നിർണായകമാണ്. മുംബൈയും ചെന്നൈയും 4 പോയിന്റുമായി യഥാക്രമം 7, 8 സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. 6 മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളാണ് ഇരുടീമുകളും ജയിച്ചത്. എന്നാൽ മുംബൈയുടെ റൺ റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടീം ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു.
ധോണി ഇറങ്ങുമോ?
ചെന്നൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞതാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എംസ് ധോണി ആണ്. പരിക്കേറ്റ് ആറ് മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമായ ധോണി ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിഎസ്കെ ആരാധകർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകളിൽ ധോണി പങ്കെടുത്തത് ഏവരിലും പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തി. ആർ അശ്വിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ധോണി മത്സരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് പങ്കിട്ടത്.
സിഎസ്കെ പറയുന്നത്...
എന്നാൽ ധോണി ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിക്ക് ഭേദമായി ധോണി മൂറ് ശതമാനവും ഫിറ്റ് ആണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിഎസ്കെയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. രാത്രി 7.30ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ തല ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിഎസ്കെ ആരാധകർ.
സഞ്ജുവിന്റെ റോൾ എന്ത്?
അതേസമയം ധോണി ഇന്നിറങ്ങിയാൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ റോൾ എന്താകുമെന്ന ചോദ്യവും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ധോണിയുടെ അഭാവത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ആയിരുന്നു ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. എന്നാൽ ധോണി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സ്ഥാനം ധോണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സഞ്ജുവിനെ ഇംപാക്ട് സബ് ആയിട്ടിറക്കുമോ അതോ ധോണി ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ ആകുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ലഭിക്കും.
ധോണി - സഞ്ജു ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
ജ്യോതിഷപരമായി നോക്കിയാൽ ധോണിക്കും സഞ്ജുവിനും ഇന്ന് ഗ്രഹനില അനുകൂലമാണ്. ധോണിയുടെ ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിൽ സജീവമാകുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം.
സഞ്ജുവിന്റെ രാശി പ്രകാരം ശനിയുടെ ഏഴരശനി ഘട്ടം അവസാനിക്കാറായി. ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനവും അനുകൂലമാണ്. അതിനാൽ ബാറ്റിംഗിൽ മികച്ച തുടക്കം നേടാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. സഞ്ജു അർധ സെഞ്ച്വറി നേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
