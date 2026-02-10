English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Valentine's Day 2026: വാലന്റൈൻസ് ദിനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ? സംഖ്യാശാസ്ത്ര ഫലം എന്തെന്ന് നോക്കാം

Valentine's Day 2026: വാലന്റൈൻസ് ദിനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ? സംഖ്യാശാസ്ത്ര ഫലം എന്തെന്ന് നോക്കാം

Valentines Day 2026: സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ പ്രണയദിനം നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോയെന്ന് നോക്കാം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 10, 2026, 03:50 PM IST
  • സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ റാഡിക്സ് നമ്പർ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
  • മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 4 എന്ന റാഡിക്സ് സംഖ്യയുണ്ട്.
  • ഈ റാഡിക്സ് സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തരാണ്

പ്രണയദിനത്തിൽ കമിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ പ്രണയദിനം നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോയെന്ന് നോക്കാം. സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ റാഡിക്സ് നമ്പർ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 4 എന്ന റാഡിക്സ് സംഖ്യയുണ്ട്. ഈ റാഡിക്സ് സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തരാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പങ്കാളിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരുമാണ്. അതിനാൽ, വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ, റാഡിക്സ് 4 എന്ന നമ്പർ ഉള്ളവരുടെ പ്രണയ ജീവിതം അസുലഭമായി മാറും. 

സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം, നാലാം സംഖ്യയുടെ അധിപ ഗ്രഹമാണ് രാഹു. അതിനാൽ, ഈ വ്യക്തികളിൽ രാഹുവിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാകും. നാലാം സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ഒരിക്കൽ ഒരു പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അവർ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സമാധാനം നിറഞ്ഞതാകും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പങ്കാളിയുടെ പിടിവാശി കാരണം അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ, അവർ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കും.

ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വച്ചാൽ, അവർ അത് പൂർത്തിയാക്കും. ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സമൂഹത്തിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ. രാഹുവിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം കാരണം, അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. രാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച ശേഷം, കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത പാൽ കൊണ്ട് ശിവന് അഭിഷേകം ചെയ്യുക. ഈ സമയത്ത് ശിവമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക. മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച്, ഈ പ്രതിവിധി രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുകയും ചെയ്യും. 

