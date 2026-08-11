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Karkadaka Vavu 2026: ബലിതർപ്പണത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം?

Karkadaka Vavu: കർക്കടകത്തിലെ കറുത്തവാവും ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 11, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:16 PM IST
Karkadaka Vavu 2026: ബലിതർപ്പണത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം?
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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