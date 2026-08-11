/Karkadaka Vavu 2026: ബലിതർപ്പണത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം?

Karkadaka Vavu 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ പ്രധാനമായ ചടങ്ങാണ് ബലിതർപ്പണം. ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ബലിതർപ്പണം ഒരു പ്രധാന കടമയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാനാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്തവാവ് അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി ദിവസമാണ് കർക്കിടക വാവായി ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ കർക്കിടക വാവ് ആഗസ്റ്റ് 12 ബുധനാഴ്ചയാണ്. അന്നേ ദിവസമാണ് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ പിതൃക്കൾക്കുമായി ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക.
ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ പൂർവികരോടാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണോ അത് പോലെ പ്രധാനമാണ് അവർ മരിച്ചുപോയ ശേഷം അവരുടെ ഓർമകളെ ആദരിക്കുന്നതും. ഇതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ് കർക്കിടക വാവ് ദിവസം ലഭിക്കുന്നത്. മരണ തീയതിയും നക്ഷത്രവും നോക്കിയാണ് സാധാരണ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പക്ഷെ കർക്കിടക വാവുബലിക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ പിതൃക്കൾക്കുമായി കറുത്തവാവ് ദിവസം ബലി തർപ്പണം നടത്താം.
സ്വന്തം വീടുകളിലും പുഴയോ കടൽത്തീരങ്ങളിലോ ഉള്ള ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചടങ്ങുകൾ നടത്താം. കർമ്മികളുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. വാവിന്റെ തലേദിവസം ബലി അർപ്പിക്കുന്നവർ വ്രതം നോക്കണം. പൂർണമായും ഈശ്വര ചിന്തയോടെ പകൽ ഒരു നേരം മാത്രം അരിയാഹാരം കഴിച്ച് വേണം വ്രതമെടുക്കാൻ. അതിനെ 'ഒരിക്കലെടുക്കുക' എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാത്രിയിൽ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം. മദ്യപാനം, മാംസാഹാരം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
വാവുദിവസം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഈറൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പൂജാരിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മോതിരവിരലിൽ ദർഭ കൊണ്ടുള്ള പവിത്രം അണിയണം. നിലവിളക്കിന് മുന്നിലെ തൂശനിലയിൽ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ഉണക്കലരി ചോറും കറുത്ത എള്ളും നെയ്യും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പിണ്ഡത്തിലേക്ക് പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളെ ആവാഹിക്കും. ദർഭപ്പുല്ല്, ചെറുള, പൂവ്, വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് പിണ്ഡത്തിന് മുകളിൽ തർപ്പണം നടത്തും. തുടർന്ന് പിതൃക്കളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കും. ഇതിന് ശേഷം പിണ്ഡവും ഇലയും നദിയിലോ കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലോ ഒഴുക്കുന്നു. വീട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിണറ്റിൻകരയിലോ ആരും ചവിട്ടാത്ത ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തോ വെച്ച് കാക്കകളെ പിതൃക്കളുടെ രൂപമായി സങ്കൽപ്പിച്ച് അവയ്ക്ക് നൽകുന്നു.
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