/Ramayana Masam 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ നാലമ്പല ദർശനം പുണ്യം; പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവ

ശ്രീരാമന്റെയും മൂന്ന് സഹോദരന്മാരായ ഭരതൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവരുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം ദർശിക്കുന്നതാണ് നാലമ്പല ദർശനം. കർക്കടക മാസത്തിൽ നാലമ്പല ദർശനം വളരെ പുണ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട നാലമ്പല ദർശനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം. രാമനിൽ തുടങ്ങി ശത്രുഘ്നനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ദർശനം നടത്തേണ്ടത്.
തൃശൂർ
ശ്രീരാമക്ഷേത്രം, തൃപ്രയാർ: യാത്ര ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം, ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഭരത പ്രതിഷ്ഠയുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രം.
ശ്രീ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, മൂഴിക്കുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. ഇത് മൂന്നാമതായി ദർശിക്കുന്നു.
ശത്രുഘ്ന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, പായമ്മൽ: യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.
എറണാകുളം
തിരുമറയൂർ ശ്രീരാമസ്വാമിക്ഷേത്രം (മാമലശ്ശേരി)
ഭരതപ്പള്ളി ഭരതസ്വാമി ക്ഷേത്രം (മെമ്മുറി)
മുളക്കുളം ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം
നെടുങ്ങാട് ശത്രുഘ്നസ്വാമിക്ഷേത്രം
കോട്ടയം
രാമപുരം ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം
കൂടപ്പുലം ലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രം
അമനകര ഭരത ക്ഷേത്രം
മേതിരി ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രം
പാലക്കാട്
തിരുവില്വാമല വില്വാദ്രിനാഥക്ഷേത്രം - തിരുവില്വാമലയിൽ ശ്രീരാമ-ലക്ഷ്മണന്മാർ
കുഴൽമന്ദം പുൽപ്പൂരമന്ദം ഭരതക്ഷേത്രം
കുത്തനൂർ കൽക്കുളത്തെ ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രം
മലപ്പുറം
രാമപുരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രം
അയോദ്ധ്യ ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രം
കരിഞ്ചാപ്പാടി ഭരത ക്ഷേത്രം
നാറാണത്ത് ശത്രുഘ്നക്ഷേത്രം
കണ്ണൂർ
നീർവേലി ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം
പെരിഞ്ചേരി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം (ലക്ഷ്മണ സങ്കൽപം)
എളയാവൂർ ഭരത ക്ഷേത്രം
പായം മഹാവിഷ്ണു ശത്രുഘ്ന ക്ഷേത്രം
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