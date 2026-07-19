Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Astrology & Religion
  • /Ramayana Masam 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ നാലമ്പല ദർശനം പുണ്യം; പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവ

Ramayana Masam 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ നാലമ്പല ദർശനം പുണ്യം; പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവ

Nalambala Darshanam Temples: രാമനിൽ തുടങ്ങി ശത്രുഘ്നനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്രമത്തിലാണ് നാലമ്പല ദർശനം നടത്തേണ്ടത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:33 PM IST
Ramayana Masam 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ നാലമ്പല ദർശനം പുണ്യം; പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവ
Image Credit: Nalambalam | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ramayana Masam 2026: കർക്കടക മാസത്തിലെ നാലമ്പല ദർശനം പുണ്യം; പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവ
Karkkidakam13 min ago
2
MDMA Seized50 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
Man found dead2 hrs ago
5
Kottayam3 hrs ago