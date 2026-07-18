/Ramayana Masam 2026: രാമായണം രണ്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം

Ramayana Parayanam Day2: രാമായണ മാസമായ ഇന്ന് അതായത് കർക്കടകം രണ്ടായ ഇന്ന് വായിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എടത്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് ശ്രീരാമ അവതാരമാണ് വായിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാം ദിവസം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു....
പുത്രലാഭാലോചന
അമിതഗുണവാനാം നൃപതി ദശരഥ-
നമലനയോദ്ധ്യാധിപതി ധര്മ്മാത്മാ വീരന്
അമരകുലവരതുല്യനാം സത്യപരാ-
ക്രമനംഗജസമന് കരുണാരത്നാകരന് 520
കൗസല്യാദേവിയോടും ഭര്ത്തൃശ്രുശ്രൂഷയ്ക്കേറ്റം
കൗശല്യമേറീടും കൈകേയിയും സുമിത്രയും
ഭാര്യമാരിവരോടും ചേര്ന്നു മന്ത്രികളുമായ്
കാര്യാകാര്യങ്ങള് വിചാരിച്ചു ഭൂതലമെല്ലാം
പരിപാലിക്കുംകാലമനപത്യത്വം കൊണ്ടു
പരിതാപേന ഗുരുചരണാംബുജദ്വയം
വന്ദനംചെയ്തു ചോദിച്ചീടിനാ'നെന്തു നല്ലൂ
നന്ദനന്മാരുണ്ടാവാനെന്നരുള്ചെയ്തീടണം.
പുത്രന്മാരില്ലായ്കയാലെനിക്കു രാജ്യാദിസ-
മ്പത്തു സര്വവും ദുഃഖപ്രദമെന്നറിഞ്ഞാലും.' 530
വരിഷ്ഠതപോധനന് വസിഷ്ഠനതു കേട്ടു
ചിരിച്ചു ദശരഥനൃപനോടരുള്ചെയ്തുഃ
"നിനക്കു നാലു പുത്രന്മാരുണ്ടായ്വരുമതു-
നിനച്ചു ഖേദിക്കേണ്ട മനസി നരപതേ!
വൈകാതേ വരുത്തേണമൃശ്യശൃംഗനെയിപ്പോള്
ചെയ്ക നീ ഗുണനിധേ! പുത്രകാമേഷ്ടികര്മ്മം."
അശ്വമേധവും പുത്രകാമേഷ്ടിയും
തന്നുടെ ഗുരുവായ വസിഷ്ഠനിയോഗത്താല്
മന്നവന് വൈഭണ്ഡകന്തന്നെയും വരുത്തിനാന്.
ശാലയും പണിചെയ്തു സരയൂതീരത്തിങ്കല്
ഭൂലോകപതി യാഗം ദീക്ഷിച്ചാനതുകാലം. 540
അശ്വമേധാനന്തരം താപസന്മാരുമായി
വിശ്വനായക സമനാകിയ ദശരഥന്
വിശ്വനായകനവതാരംചെയ്വതിനായി
വിശ്വാസഭക്തിയോടും പുത്രകാമേഷ്ടികര്മ്മം
ഋശ്യശൃംഗനാല് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരാഹൂതിയാലേ
വിശ്വദേവതാഗണം തൃപ്തമായതുനേരം
ഹേമപാത്രസ്ഥമായ പായസത്തൊടുംകൂടി
ഹോമകുണ്ഡത്തില്നിന്നു പൊങ്ങിനാന് വഹ്നിദേവന്.
'താവകം പുത്രീയമിപ്പായസം കൈക്കൊള്ക നീ
ദേവനിര്മ്മിത'മെന്നു പറഞ്ഞു പാവകനും 550
ഭൂപതിപ്രവരനു കൊടുത്തു മറഞ്ഞിതു;
താപസാജ്ഞയാ പരിഗ്രഹിച്ചു നൃപതിയും.
ദക്ഷിണചെയ്തു സമസ്കരിച്ചു ഭക്തിപൂര്വം
ദക്ഷനാം ദശരഥന് തല്ക്ഷണം പ്രീതിയോടെ
കൗസല്യാദേവിക്കര്ദ്ധം കൊടുത്തു നൃപവരന്
ശൈഥില്യാത്മനാപാതി നല്കിനാന് കൈകേയിക്കും.
അന്നേരം സുമിത്രയ്ക്കു കൗസല്യാദേവിതാനും
തന്നുടെ പാതി കൊടുത്തീടിനാള് മടിയാതെ.
എന്നതു കണ്ടു പാതി കൊടുത്തു കൈകേയിയും
മന്നവനതുകണ്ടു സന്തോഷംപൂണ്ടാനേറ്റം. 560
തല്പ്രജകള്ക്കു പരമാനന്ദംവരുമാറു
ഗര്ഭവും ധരിച്ചിതു മൂവരുമതുകാലം
അപ്പൊഴേ തുടങ്ങി ക്ഷോണീന്ദ്രനാം ദശരഥന്
വിപ്രേന്ദ്രന്മാരെയൊക്കെ വരുത്തിത്തുടങ്ങിനാന്
ഗര്ഭരക്ഷാര്ത്ഥം ജപഹോമാദി കര്മ്മങ്ങളു-
മുല്പലാക്ഷികള്ക്കനുവാസരം ക്രമത്താലെ
ഗര്ഭചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം വര്ദ്ധിച്ചുവരുംതോറു-
മുള്പ്രേമം കൂടെക്കൂടെ വര്ദ്ധിച്ചു നൃപേന്ദ്രനും
തല്പ്രണയിനിമാര്ക്കുളളാഭരണങ്ങള്പോലെ
വിപ്രാദിപ്രജകള്ക്കും ഭൂമിക്കും ദേവകള്ക്കും 570
അല്പമായ് ചമഞ്ഞിതു സന്താപം ദിനംതോറു-
മല്പഭാഷിണിമാര്ക്കും വര്ദ്ധിച്ചു തേജസ്സേറ്റം.
സീമന്തപുംസവനാദിക്രിയകളുംചെയ്തു
കാമാന്തം ദാനങ്ങളും ചെയ്തിതു നരവരന്...!
ശ്രീരാമവതാരം
ഗര്ഭവും പരിപൂര്ണ്ണമായ് ചമഞ്ഞതുകാല-
മര്ഭകന്മാരും നാല്വര് പിറന്നാരുടനുടന്
ഉച്ചത്തില് പഞ്ചഗ്രഹം നില്ക്കുന്ന കാലത്തിങ്ക-
ലച്യുതനയോദ്ധ്യയില് കൗസല്യാത്മജനായാന്.
നക്ഷത്രം പുനര്വസു നവമിയല്ലോ തിഥി
നക്ഷത്രാധിപനോടുകൂടവേ ബൃഹസ്പതി 580
കര്ക്കടകത്തിലത്യുച്ചസ്ഥിതനായിട്ടല്ലോ;
അര്ക്കനുമത്യുച്ചസ്ഥാനുദയം കര്ക്കടകം;
അര്ക്കജന് തുലാത്തിലും, ഭാര്ഗ്ഗവന് മീനത്തിലും,
വക്രനുമുച്ചസ്ഥനായ് മകരംരാശിതന്നില്
നില്ക്കുമ്പോളവതരിച്ചീടിനാന് ജഗന്നാഥന്
ദിക്കുകളൊക്കെ പ്രസാദിച്ചതു ദേവകളും.
പെറ്റിതു കൈകേയിയും പുഷ്യനക്ഷത്രംകൊണ്ടേ
പിറ്റേന്നാള് സുമിത്രയും പെറ്റിതു പുത്രദ്വയം.
ഭഗവാന് പരമാത്മാ മുകുന്ദന് നാരായണന്
ജഗദീശ്വരന് ജന്മരഹിതന് പത്മേക്ഷണന് 590
ഭുവനേശ്വരന് വിഷ്ണുതന്നുടെ ചിഹ്നത്തോടു-
മവതാരംചെയ്തപ്പോള് കാണായീ കൗസല്യയ്ക്കും
സഹസ്രകിരണന്മാരൊരുമിച്ചൊരുനേരം
സഹസ്രായുതമുദിച്ചുയരുന്നതുപോലെ
സഹസ്രപത്രോത്ഭവനാരദസനകാദി
സഹസ്രനേത്രമുഖവിബുധേന്ദ്രന്മാരാലും
വന്ദ്യമായിരിപ്പൊരു നിര്മ്മലമകുടവും
സുന്ദരചികരവുമളകസുഷമയും
കാരുണ്യാമൃതരസസംപൂര്ണ്ണനയനവു-
മാരുണ്യാംബരപരിശോഭിതജഘനവും 600
ശംഖചക്രാബ്ജഗദാശോഭിതഭുജങ്ങളും
ശംഖസന്നിഭഗളരാജിതകൗസ്തുഭവും
ഭക്തവാത്സല്യം ഭക്തന്മാര്ക്കു കണ്ടറിവാനായ്
വ്യക്തമായിരിപ്പൊരു പാവനശ്രീവത്സവും
കുണ്ഡലമുക്താഹാരകാഞ്ചീനൂപുരമുഖ-
മണ്ഡനങ്ങളുമിന്ദുമണ്ഡലവദനവും
പണ്ടു ലോകങ്ങളെല്ലാമകന്ന പാദാബ്ജവും
കണ്ടുകണ്ടുണ്ടായൊരു പരമാനന്ദത്തൊടും
മോക്ഷദനായ ജഗത്സാക്ഷിയാം പരമാത്മാ
സാക്ഷാല് ശ്രീനാരാണന്താനിതെന്നറിഞ്ഞപ്പോള് 610
സുന്ദരഗാത്രിയായ കൗസല്യാദേവിതാനും
വന്ദിച്ചു തെരുതെരെ സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങിനാള്.
കൗസല്യാസ്തുതി
"നമസ്തേ ദേവദേവ! ശംഖചക്രാബ്ജധര!
നമസ്തേ വാസുദേവ! മധുസൂദന! ഹരേ!
നമസ്തേ നാരായണ! നമസ്തേ നരകാരേ!
സമസ്തേശ്വര! ശൗരേ! നമസ്തേ ജഗല്പതേ!
നിന്തിരുവടി മായാദേവിയെക്കൊണ്ടു വിശ്വം
സന്തതം സൃഷ്ടിച്ചു രക്ഷിച്ചു സംഹരിക്കുന്നു.
സത്വാദിഗുണത്രയമാശ്രയിച്ചെന്തിന്നിതെ-
ന്നുത്തമന്മാര്ക്കുപോലുമറിവാന് വേലയത്രേ. 620
പരമന് പരാപരന് പരബ്രഹ്മാഖ്യന് പരന്
പരമാത്മാവു പരന്പുരുഷന് പരിപൂര്ണ്ണന്
അച്യുതനന്തനവ്യക്തനവ്യയനേകന്
നിശ്ചലന് നിരുപമന് നിര്വാണപ്രദന് നിത്യന്
നിര്മ്മലന് നിരാമയന് നിര്വികാരാത്മാ ദേവന്
നിര്മ്മമന് നിരാകുലന് നിരഹങ്കാരമൂര്ത്തി
നിഷ്കളന് നിരഞ്ജനന് നീതിമാന് നിഷ്കല്മഷന്
നിര്ഗ്ഗുണന് നിഗമാന്തവാക്യാര്ത്ഥവേദ്യന് നാഥന്
നിഷ്ക്രിയന് നിരാകാരന് നിര്ജ്ജരനിഷേവിതന്
നിഷ്കാമന് നിയമിനാം ഹൃദയനിലയനന് 630
അദ്വയനജനമൃതാനന്ദന് നാരായണന്
വിദ്വന്മാനസപത്മമധുപന് മധുവൈരി
സത്യജ്ഞാനാത്നാ സമസ്തേശ്വരന് സനാതനന്
സത്വസഞ്ചയജീവന് സനകാദിഭിസ്സേവ്യന്
തത്വാര്ത്ഥബോധരൂപന് സകലജഗന്മയന്
സത്താമാത്രകനല്ലോ നിന്തിരുവടി നൂനം.
നിന്തിരുവടിയുടെ ജഠരത്തിങ്കല് നിത്യ-
മന്തമില്ലാതോളം ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങള് കിടക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുളള ഭവാനെന്നുടെ ജഠരത്തി-
ലിങ്ങനെ വസിപ്പതിനെന്തു കാരണം പോറ്റീ! 640
ഭക്തന്മാര്വിഷയമായുളെളാരു പാരവശ്യം
വ്യക്തമായ്ക്കാണായ്വന്നു മുഗ്ദ്ധയാമെനിക്കിപ്പോള്.
ഭര്ത്തൃപുത്രാര്ത്ഥാകുലസംസാരദുഃഖാംബുധൗ
നിത്യവും നിമഗ്നയായത്യര്ത്ഥം ഭ്രമിക്കുന്നേന്.
നിന്നുടെ മഹാമായതന്നുടെ ബലത്തിനാ-
ലിന്നു നിന് പാദാംഭോജം കാണ്മാനും യോഗം വന്നു.
ത്വല്ക്കാരുണ്യത്താല് നിത്യമുള്ക്കാമ്പില് വസിക്കേണ-
മിക്കാണാകിയ രൂപം ദുഷ്കൃതമൊടുങ്ങുവാന്.
വിശ്വമോഹിനിയായ നിന്നുടെ മഹാമായ
വിശ്വേശ! മോഹിപ്പിച്ചീടായ്ക മാം ലക്ഷ്മീപതേ! 650
കേവലമലൗകികം വൈഷ്ണവമായ രൂപം
ദേവേശ! മറയ്ക്കേണം മറ്റുളേളാര് കാണുംമുമ്പേ.
ലാളനാശ്ലേഷാദ്യനുരൂപമായിരിപ്പോരു
ബാലഭാവത്തെ മമ കാട്ടേണം ദയാനിധേ!
പുത്രവാത്സല്യവ്യാജമായൊരു പരിചര-
ണത്താലേ കടക്കേണം ദുഃഖസംസാരാര്ണ്ണവം."
ഭക്തിപൂണ്ടിത്ഥം വീണുവണങ്ങിസ്തുതിച്ചപ്പോള്
ഭക്തവത്സലന് പുരുഷോത്തമനരുള്ചെയ്തുഃ
"മാതാവേ! ഭവതിക്കെന്തിഷ്ടമാകുന്നതെന്നാ-
ലേതുമന്തരമില്ല ചിന്തിച്ചവണ്ണം വരും. 660
ദുര്മ്മദം വളര്ന്നോരു രാവണന്തന്നെക്കൊന്നു
സമ്മോദം ലോകങ്ങള്ക്കു വരുത്തിക്കൊള്വാന് മുന്നം
ബ്രഹ്മശങ്കരപ്രമുഖാമരപ്രവരന്മാര്
നിര്മ്മലപദങ്ങളാല് സ്തുതിച്ചു സേവിക്കയാല്
മാനവവംശത്തിങ്കല് നിങ്ങള്ക്കു തനയനായ്
മാനുഷവേഷം പൂണ്ടു ഭൂമിയില് പിറന്നു ഞാന്.
പുത്രനായ് പിറക്കണം ഞാന്തന്നെ നിങ്ങള്ക്കെന്നു
ചിത്തത്തില് നിരൂപിച്ചു സേവിച്ചു ചിരകാലം
പൂര്വജന്മനി പുനരതുകാരണമിപ്പോ-
ളേവംഭൂതകമായ വേഷത്തെക്കാട്ടിത്തന്നു. 670
ദുര്ല്ലഭം മദ്ദര്ശനം മോക്ഷത്തിനായിട്ടുളേളാ,-
ന്നില്ലല്ലോ പിന്നെയൊരു ജന്മസംസാരദുഃഖം.
എന്നുടെ രൂപമിദം നിത്യവും ധ്യാനിച്ചുകൊള്-
കെന്നാല് വന്നീടും മോക്ഷ,മില്ല സംശയമേതും.
യാതൊരു മര്ത്ത്യനിഹ നമ്മിലേ സംവാദമി-
താദരാല് പഠിക്കതാന് കേള്ക്കതാന് ചെയ്യുന്നതും
സാധിക്കുമവനു സാരൂപ്യമെന്നറിഞ്ഞാലും;
ചേതസി മരിക്കുമ്പോള് മല്സ്മരണയുമുണ്ടാം."
ഇത്തരമരുള്ചെയ്തു ബാലഭാവത്തെപ്പൂണ്ടു
സത്വരം കാലും കൈയും കുടഞ്ഞു കരയുന്നോന് 680
ഇന്ദ്രനീലാഭപൂണ്ട സുന്ദരരൂപനര-
വിന്ദലോചനന് മുകുന്ദന് പരമാനന്ദാത്മാ
ചന്ദ്രചൂഡാരവിന്ദമന്ദിരവൃന്ദാരക-
വൃന്ദവന്ദിതന് ഭൂവി വന്നവതാരംചെയ്താന്.
നന്ദനനുണ്ടായിതെന്നാശു കേട്ടൊരു പങ്ക്തി-
സ്യന്ദനനഥ പരമാനന്ദാകുലനായാന്
പുത്രജന്മത്തെച്ചൊന്ന ഭൃത്യവര്ഗ്ഗത്തിനെല്ലാം
വസ്ത്രഭൂഷണാദ്യഖിലാര്ത്ഥദാനങ്ങള്ചെയ്താന്.
പുത്രവക്ത്രാബ്ജം കണ്ടു തുഷ്ടനായ് പുറപ്പെട്ടു
ശുദ്ധനായ് സ്നാനംചെയ്തു ഗുരുവിന് നിയോഗത്താല് 690
ജാതകകര്മ്മവുംചെയ്തു ദാനവുംചെയ്തു; പിന്നെ-
ജ്ജാതനായിതു കൈകേയീസുതന് പിറ്റേന്നാളും.
സുമിത്രാപുത്രന്മാരായുണ്ടായിതിരുവരു-
മമിത്രാന്തകന് ദശരഥനും യഥാവിധി
ചെയ്തിതു ജാതകര്മ്മം ബാലന്മാര്ക്കെല്ലാവര്ക്കും
പെയ്തിതു സന്തോഷംകൊണ്ടശ്രുക്കള് ജനങ്ങള്ക്കും.
സ്വര്ണ്ണരത്നൗഘവസ്ത്രഗ്രാമാദിപദാര്ത്ഥങ്ങ-
ളെണ്ണമില്ലാതോളം ദാനംചെയ്തു ഭൂദേവാനാം
വിണ്ണവര്നാട്ടിലുമുണ്ടായിതു മഹോത്സവം
കണ്ണുകളായിരവും തെളിഞ്ഞു മഹേന്ദ്രനും. 700
സമസ്തലോകങ്ങളുമാത്മാവാമിവങ്കലേ
രമിച്ചീടുന്നു നിത്യമെന്നോര്ത്തു വസിഷ്ഠനും
ശ്യാമളനിറംപൂണ്ട കോമളകുമാരനു
രാമനെന്നൊരു തിരുനാമവുമിട്ടാനല്ലോ;
ഭരണനിപുണനാം കൈകേയീതനയനു
ഭരതനെന്നു നാമമരുളിച്ചെയ്തു മുനി;
ലക്ഷണാന്വിതനായ സുമിത്രാതനയനു
ലക്ഷ്മണനെന്നുതന്നെ നാമവുമരുള്ചെയ്തു;
ശത്രുവൃന്ദത്തെ ഹനിച്ചീടുകനിമിത്തമായ്
ശത്രുഘ്നനെന്നു സുമിത്രാത്മജാവരജനും 710
നാമധേയവും നാലുപുത്രര്ക്കും വിധിച്ചേവം
ഭൂമിപാലനും ഭാര്യമാരുമായാനന്ദിച്ചാന്.
സാമോദം ബാലക്രീഡാതല്പരന്മാരാംകാലം
രാമലക്ഷ്മണന്മാരും തമ്മിലൊന്നിച്ചു വാഴും
ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരൊരുമിച്ചെല്ലാനാളും
മരുവീടുന്നു പായസാംശാനുസാരവശാല്
കോമളന്മാരായൊരു സോദരന്മാരുമായി
ശ്യാമണനിറംപൂണ്ട ലോകാഭിരാമദേവന്
കാരുണ്യാമൃതപൂര്ണ്ണാപാംഗവീക്ഷണം കൊണ്ടും
സാരസ്യാവ്യക്തവര്ണ്ണാലാപപീയൂഷം കൊണ്ടും 720
വിശ്വമോഹനമായ രൂപസൗന്ദര്യംകൊണ്ടും
നിശ്ശേഷാനന്ദപ്രദദേഹമാര്ദ്ദവംകൊണ്ടും
ബന്ധൂകദന്താംബരചുംബനരസംകൊണ്ടും
ബന്ധുരദന്താങ്കുരസ്പഷ്ടഹാസാഭകൊണ്ടും
ഭൂതലസ്ഥിതപാദാബ്ജദ്വയയാനംകൊണ്ടും
ചേതോമോഹനങ്ങളാം ചേഷ്ടിതങ്ങളെക്കൊണ്ടും
താതനുമമ്മമാര്ക്കും നഗരവാസികള്ക്കും
പ്രീതി നല്കിനാന് സമസ്തേന്ദ്രിയങ്ങള്ക്കുമെല്ലാം.
ഫാലദേശാന്തേ സ്വര്ണ്ണാശ്വത്ഥപര്ണ്ണാകാരമായ്
മാലേയമണിഞ്ഞതില് പേറ്റെടും കരളവും 730
അഞ്ജനമണിഞ്ഞതിമഞ്ജുളതരമായ
കഞ്ജനേത്രവും കടാക്ഷാവലോകനങ്ങളും
കര്ണ്ണാലങ്കാരമണികുണ്ഡലം മിന്നീടുന്ന
സ്വര്ണ്ണദര്പ്പണസമഗണ്ഡമണ്ഡങ്ങളും
ശാര്ദ്ദൂലനഖങ്ങളും വിദ്രുമമണികളും
ചേര്ത്തുടന് കാര്ത്തസ്വരമണികള് മദ്ധേമദ്ധ്യേ
കോര്ത്തു ചാര്ത്തീടുന്നൊരു കാണ്ഠകണ്ഡോദ്യോതവും
മുത്തുമാലകള് വനമാലകളോടുംപൂണ്ട
വിസ്തൃതോരസി ചാര്ത്തും തുളസീമാല്യങ്ങളും
നിസ്തൂലപ്രഭവത്സലാഞ്ഞ്ഛനവിലാസവും 740
അംഗദങ്ങളും വലയങ്ങള് കങ്കണങ്ങളും
അംഗുലീയങ്ങള്കൊണ്ടു ശോഭിച്ച കരങ്ങളും
കാഞ്ചനസദൃശപീതാംബരോപരി ചാര്ത്തും
കാഞ്ചികള് നൂപുരങ്ങളെന്നിവ പലതരം
അലങ്കാരങ്ങള്പൂണ്ടു സോദരന്മാരോടുമൊ-
രലങ്കാരത്തെച്ചേര്ത്താന് ഭൂമിദേവിക്കു നാഥന്.
ഭര്ത്താവിന്നധിവാസമുണ്ടായോരയോദ്ധ്യയില്
പൊല്ത്താര്മാനിനിതാനും കളിച്ചുവിളങ്ങിനാള്.
ഭൂതലത്തിങ്കലെല്ലാമന്നുതൊട്ടനുദിനം
ഭൂതിയും വര്ദ്ധിച്ചിതു ലോകവുമാനന്ദിച്ചു. 750
ബാല്യവും കൗമാരവും
മ്പതിമാരെബ്ബാല്യംകൊണ്ടേവം രഞ്ജിപ്പിച്ചു
സമ്പ്രതി കൗമാരവും സമ്പ്രാപിച്ചിതു മെല്ലെ.
വിധിനന്ദനനായ വസിഷ്ഠമഹാമുനി
വിധിപൂര്വകമുപനിച്ചിതു ബാലനമാരെ.
ശ്രുതികളോടു പുനരംഗങ്ങളുപാംഗങ്ങള്
സ്മൃതികളുപസ്മൃതികളുമശ്രമമെല്ലാം
പാഠമായതു പാര്ത്താലെന്തൊരത്ഭുത,മവ
പാടവമേറും നിജശ്വാസങ്ങള്തന്നെയല്ലോ.
സകലചരാചരഗുരുവായ്മരുവീടും
ഭഗവാന് തനിക്കൊരു ഗുരുവായ് ചമഞ്ഞീടും 760
സഹസ്രപത്രോത്ഭവപുത്രനാം വസിഷ്ഠന്റെ
മഹത്ത്വമേറും ഭാഗ്യമെന്തു ചൊല്ലാവതോര്ത്താല്!
ധനുവേദാംഭോനിധിപാരഗന്മാരായ്വന്നു
തനയന്മാരെന്നതു കണ്ടോരു ദശരഥന്
മനസി വളര്ന്നൊരു പരമാനന്ദംപൂണ്ടു
മുനിനായകനേയുമാനന്ദിപ്പിച്ചു നന്നായ്.
ആമോദം വളര്ന്നുളളില് സേവ്യസേവകഭാവം
രാമലക്ഷ്മണന്മാരും കൈക്കൊണ്ടാ,രതുപോലെ
കോമളന്മാരായ്മേവും ഭരതശത്രുഘ്നന്മാര്
സ്വാമിഭൃത്യകഭാവം കൈക്കൊണ്ടാരനുദിനം. 770
രാഘവനതുകാലമേകദാ കൗതൂഹലാല്
വേഗമേറീടുന്നൊരു തുരഗരത്നമേറി
പ്രാണസമ്മിതനായ ലക്ഷ്മണനോടും ചേര്ന്നു
ബാണതൂണീരഖഡ്ഗാദ്യായുധങ്ങളുംപൂണ്ട്
കാനനദേശേ നടന്നീടിനാന് നായാട്ടിനാ-
യ്ക്കാണായ ദുഷ്ടമൃഗസഞ്ചയം കൊലചെയ്താന്.
ഹരിണഹരികരികരടിഗിരികിരി
ഹരിശാര്ദ്ദൂലാദികളമിതവന്യമൃഗം
വധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജനകന്കാല്ക്കല്വച്ചു
വിധിച്ചവണ്ണം സമസ്കരിച്ചു വണങ്ങിനാന്. 780
നിത്യവുമുഷസ്യുഷസ്യുത്ഥായകുളിച്ചൂത്തു
ഭക്തികൈക്കൊണ്ടു സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തശേഷം
ജനകജനനിമാര്ചരണാംബുജം വന്ദി-
ച്ചനുജനോടു ചേര്ന്നു പൗരകാര്യങ്ങളെല്ലാം
ചിന്തിച്ചു ദണ്ഡനീതിനീങ്ങാതെ ലോകം തങ്കല്
സന്തതം രഞ്ജിപ്പിച്ചു ധര്മ്മപാലനംചെയ്തു
ബന്ധുക്കളോടും ഗുരുഭൂതന്മാരോടും ചേര്ന്നു
സന്തുഷ്ടാത്മനാ മൃഷ്ടഭോജനം കഴിച്ചഥ
ധര്മ്മശാസ്ത്രാദിപുരാണേതിഹാസങ്ങള് കേട്ടു
നിര്മ്മലബ്രഹ്മാനന്ദലീനചേതസാ നിത്യം 790
പരമന് പരാപരന് പരബ്രഹ്മാഖ്യന് പരന്
പുരുഷന് പരമാത്മാ പരമാനന്ദമൂര്ത്തി
ഭൂമിയില് മനുഷ്യനായവതാരംചെയ്തേവം
ഭൂമിപാലകവൃത്തി കൈക്കൊണ്ടു വാണീടിനാന്.
ചെതസാ വിചാരിച്ചുകാണ്കിലോ പരമാര്ത്ഥ-
മേതുമേ ചെയ്യുന്നോന,ല്ലില്ലല്ലോ വികാരവും
ചിന്തിക്കില് പരിണാമമില്ലാതൊരാത്മാനന്ദ-
മെന്തൊരു മഹാമായാവൈഭവം ചിത്രം! ചിത്രം!
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