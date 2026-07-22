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Ramayana Masam 2026: രാമായണം ആറാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day6: കർക്കടക മാസത്തിൽ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. ആറാം ദിവസമായ ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 22, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:28 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം ആറാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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