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Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഏഴാം ദിവസം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day7: കർക്കടക മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 23, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഏഴാം ദിവസം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Image Credit: zee malayalamSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഏഴാം ദിവസം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...
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