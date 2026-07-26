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Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്താം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day10: കർക്കടക മാസം മുഴുവൻ എല്ലാ വീടുകളിലും രാമായണം വായിക്കുക പതിവാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 26, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:16 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്താം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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