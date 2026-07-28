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Ramayana Masam 2026: രാമായണം പന്ത്രണ്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day12: ആധുനിക ലോകത്തിന് ധാരാളം ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങളും ആത്മീയ അറിവുകളും പകരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:09 AM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം പന്ത്രണ്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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