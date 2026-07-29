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Ramayana Masam 2026: രാമായണം പതിമൂന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day13: സങ്കീര്‍ണമായ വികാരങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് രാമായണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:47 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം പതിമൂന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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