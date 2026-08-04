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Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്തൊൻപതാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day19: കര്‍ക്കടക മാസത്തെ നാം രാമായണ മാസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്‌.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 04, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:03 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്തൊൻപതാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Ramayana Masam 2026: രാമായണം പത്തൊൻപതാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...
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