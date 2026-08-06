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രാമായണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...

രാമായണ പാരായണത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 06, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:15 PM IST
രാമായണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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